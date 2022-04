Evropa chce pomoci Moldavsku snížit závislost na Rusku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropa a západní spojenci chtějí pomoci Moldavsku. Dárcovská konference v Berlíně přislíbila Moldavsku pomoc ve výši 695 milionů eur (16,9 miliardy Kč). Na tiskové konferenci po skončení jednání to řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Zemi slíbila rovněž dlouhodobou pomoc na cestě k energetické bezpečnosti a s klíčovými reformami. Moldavská premiérka Natalia Gavrilitsaová vyzvala Evropskou unii, aby zrušila dovozní kvóty pro moldavské zemědělské produkty.

Moldavsko s 2,6 milionem obyvatel přijalo přes 100 000 válečných uprchlíků z Ukrajiny, z toho takřka polovinu dětí, což je pro jednu z nejchudších zemí Evropy další těžkou ránou. Moldavsko čelí hospodářským následkům pandemie nemoci covid-19 a potýká se s vysokou inflací a rychlým růstem cen energií. Německo proto pro tuto zemi společně s Francií a Rumunskem uspořádaly dárcovskou konferenci.

"Ještě před válkou byla inflace 18 procent a ceny plynu byly vyšší o 360 procent. Obyvatelé vynakládají čtvrtinu svých příjmů na energie a na 30 procent naší populace žije v chudobě," řekla Gavrilitsaová. Za hlavní úkol premiérka označila posílení energetické bezpečnosti země. "Jsme jediná země v Evropě, která je v zásobování plynem stoprocentně odkázána na jeden zdroj, a tím je (ruská společnost) Gazprom," uvedla.

Baerbocková řekla, že konference, na kterou přijalo pozvání 47 zástupců států a institucí včetně EU, je nejen o bezprostřední humanitární podpoře Moldavska, ale také o zajištění dlouhodobých moldavských cílů, jakým je i energetická bezpečnost. "Budeme hledat cesty, jak snížit ekonomickou, finanční a energetickou závislost Moldavska na Rusku," řekla. "Dnes jsme vyslali jasný signál, že Moldavsko nezůstane samo, stojíme při vás," řekla Baerbocková. "Vidíme, čemu čelíte," uvedla.

Pomoc, kterou dárci Moldavsku poskytnou, bude složena z humanitární podpory, půjček či rozpočtové pomoci. Objem pomoci bude činit 695 milionů eur. "Na okamžité humanitární pomoci dostane Moldavsko 71 milionů eur," řekla Baerbocková. Německo ještě před začátkem konference oznámilo, že Moldavsku poskytne nevázanou půjčku 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč) a zemi navýší balíček rozvojové pomoci z 35 na 40 milionů eur (970 milionů Kč).

Šéfka německé diplomacie uvedla, že mezinárodní pomoc se bude týkat pěti klíčových oblastí, a to migrace, energetických zdrojů, reforem, ostrahy hranic a finanční stability. Konferenci pak označila za začátek dlouhodobé podpory, o kterou se Moldavsko bude moci opřít.

"Konference není jen známkou solidarity s Moldavskem, protože my vám rozumíme," řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. "Vaše bezpečnost znamená i naši bezpečnost," dodal.

Šéf rumunské diplomacie Bogdan Aurescu uvedl, že Bukurešť podporuje nejen výstavbu elektrických a plynových propojení s Moldavskem, ale že Rumunsko zvažuje i vybudování plynových zásobníků pro Moldavsko na svém území. "Navrhuji také zřídit při Evropské komisi podpůrnou skupinu," řekl. Dodal, že podobná skupina vznikla pro podporu Ukrajiny.

Gavrilitsaová poznamenala, že je důležité, aby podporu pocítili i občané Moldavska. "Nesmíme zapomínat ani na naše občany, aby reformy, které jsme jim slíbili, byly uskutečněny bez ohledu na krize," řekla. "Aby možná se zpožděním pocítili změny, pro které hlasovali," uvedla. Poznamenala, že Moldavané se chtějí stát součástí společné unijní rodiny a svobodného světa. "To je přirozený krok pro naši zemi," uvedla.

Moldavsko podle premiérky potřebuje pomoci také v zemědělské oblasti, neboť kvůli válce přišla země o odbyt na ukrajinském, běloruském a ruském trhu. Během konference proto požádala o odstranění unijních kvót na dovoz moldavských zemědělských produktů. "Byli bychom konkurenceschopní dodavatelé," řekla.

"Dnes potřebujeme dobré přátele a spolehlivé partnery," řekla Gavrilitsaová. Za silný signál, který by EU mohla Moldavsku poskytnout, označila zrušení dovozních kvót na zemědělské produkty. "Je to na členských státech. Otevření trhu by nemělo velký dopad na unijní trh, ale byl by to jasný signál pro Moldavsko," řekla.

reklama