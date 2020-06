Evropský parlament bude hlasovat o zelených financích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Poslanci budou hlasovat o seznamu kritérií pro takzvanou "zelenou taxonomii", tedy označení investic za ekologicky udržitelné. Systém souvisí s dlouhodobými klimatickými cíli unie a má podpořit investice do šetrných technologií a zamezit klamnému označování některých produktů za ekologické.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o pravidlech pro ekologicky udržitelné investice. Rozhodovat budou také o dalším vyjednávání Evropské unie s Británií. Členové výboru pro rozpočtovou kontrolu na tiskové konferenci představí návrh usnesení kritizujícího možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše, o němž bude plénum europarlamentu hlasovat v pátek.

Evropský parlament (EP) se v dnešním doporučení chystá vyzvat unijní vyjednávací tým v čele s Michelem Barnierem mimo jiné k tomu, aby přes krátící se čas rozhovorů neustupoval ze základních požadavků evropského bloku. Těmi jsou rovná pravidla hospodářské soutěže, unijní dohled nad jejich dodržováním či zachování současných rybolovných práv v britských vodách. Očekává se, že doporučení hladce získá podporu většiny zákonodárců.

Ti budou hlasovat i o seznamu kritérií pro takzvanou "zelenou taxonomii", tedy označení investic za ekologicky udržitelné. Systém souvisí s dlouhodobými klimatickými cíli unie a má podpořit investice do šetrných technologií a zamezit klamnému označování některých produktů za ekologické. EP se na jeho předběžné podobě dohodl se členskými zeměmi v prosinci. Konečnou verzi podrobnější klasifikace bude připravovat Evropská komise ve spolupráci s týmem expertů členských zemí, hotova by měla být do roku 2021.

EP bude dnes také probírat pozměňovací návrhy k rezoluci související s únorovou návštěvou členů kontrolního výboru v Česku. Návrh, který má podporu většiny frakcí, vyzývá české úřady k efektivnějšímu postupu proti možným střetům zájmů politiků a EK k nulové toleranci a účinné ochraně unijního rozpočtu. Členové kontrolního výboru budou o návrhu podobněji mluvit na polední tiskové konferenci.

reklama