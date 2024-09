Extrémní počasí v Krkonoších zasáhlo nejvíce střední východní část hor

Foto | Václav Jansa / Správa KRNAP

Víkendové extrémní počasí v Krkonoších zasáhlo nejvíce střední a východní část hor. Stromy popadané vlivem podmáčeného terénu a silného větru uzavřely řadu turistických cest, některé jsou už opět otevřené. ČTK to řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Stav ohrožení platil o víkendu na horním Labi a horní Úpě. V zastavěných částech krkonošských měst a obcí na území Královéhradeckého kraje velká voda větší škody nezpůsobila."Pracujeme na uvolnění cest a rozsah dalších škod průběžně zjišťujeme. Je toho ale před námi ještě hodně. Už teď je ale jisté, že všechny problémy způsobené počasím do zimy odstranit nestihneme," řekl ČTK Drahný.

Nejhorší je to podle něj kolem Světlé a Černé hory. Provoz na silnici na Pomezní Boudy z vnitrozemí Česka omezily o víkendu popadané stromy a kamení.

Sesuvy půdy a popadané stromy uzavřely například také přístupové cesty do údolí v okolí Pece pod Sněžkou, a to do Obřího a Modrého dolu a také na Jelení Louky Zeleným dolem. "Všechny tyto cesty jsou už od pondělního odpoledne zprůchodněné, uzavřely je hlavně popadané stromy. V lesích stále trvá riziko pádů stromů," řekla ČTK starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková.

Škody v horském středisku jsou podle ní odhadem v řádech statisíců korun. "Škody máme, ale nejsou tak strašné, čekali jsme to horší. Největší oprava nás čeká na cestě na Jelení Louky, tam se nám utrhla krajnice. Největší problémy byly sesuvy půdy a pády stromů," řekla ČTK Karlíková.

O víkendu byla ve východních Krkonoších uzavřená také Pěnkavčí cesta, zeleně značená turistická trasa, ze Spáleného Mlýna k Portáškám nebo úsek cyklotrasy K1A od Šramlu směr Přední Výsluní na Velkou Úpou. Dnes lesníci KRNAP pracovali na odstraňování škod třeba na cestách v okolí Černé hory.

"Situace v terénu se dynamicky vyvíjí, jak postupně zjišťujeme problémy, tak je odstraňujeme," řekl Drahný. Podle něj na vyčíslení škod na území KRNAP je ještě brzy. "Škody nelze zatím ani odhadovat. Je ale zjevné, že všechny složky přicházející vítr a déšť nepodcenily, a tak i škody jsou u nás relativně normální v porovnání s Jeseníky," uvedl Drahný.

Polský Karkonoski Park Narodowy o víkendu dokonce uzavřel všechny turistické cesty, nyní jsou některé z nich opět průchozí. Správci českého i polského Krkonošského národního parku stále apelují na návštěvníky hor, aby byli při pohybu po horách opatrní. "Cesty jsou kluzké a rozblácené, na mnoha z nich je poškozený povrch nebo na nich stojí stále ještě voda," upozornil Drahný. Nadále platí v KRNAP varování před vstupem do lesů, kde hrozí na podmáčené půdě pády stromů. "Tento týden důrazně nedoporučujeme do nich vstup, stromy jsou nestabilní," řekl Drahný.

Od středy do neděle byly v Krkonoších zaznamenány jedny z největších srážkových úhrnů v ČR, za tu dobu napršelo na hřebenech Krkonoš kolem 450 milimetrů.

