Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších roztálo

Miloš Zahradník 16.6.2025 19:32

Upresneme tu vetu "sníh zde zůstává prakticky nejdéle v Krkonoších".

Pomineme li polske Snezne jamy (chtelo by to intensivnejsi komunikaci s polskymi kolegy, pokud to teda sleduji :) tak v mnohych zimach - konkretne i letos - zustava snih lezet dele - nez na Mape republiky - na snehovem poli na severnim svahu Lucni hory. Je to velmi dobre videt, at jiz vcera nebo snad opet zitra, na kamere humlnetu snimajici pohled smer Studnicna hora ze Snezky https://photos.app.goo.gl/FTnk3efhqmeA53Gy5 podrobnejsi zaber byva na serveru humlnet k dispozici v okamzik porizeni snimku

Odpovědět