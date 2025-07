Z krkonošské tundry mizí vzácné druhy rostlin. Národní park zkouší nové způsoby péče

Břetislav Machaček 25.7.2025 10:36

Ani NP není zárukou zachování původních druhů rostlin a zvířat, když se tam

nedělá to, co v minulosti. Samo se totiž stane často to, co si nepřejeme

a musíme lecčemu pomáhat, any to přežilo a prosperovalo. Nicnedělání nikdy

nezachrání to, co potřebovalo spásat, kosit na seno a se sennými drolky a

trusem zvířat šířit. Snad se vedení NP poučí z hromadění silně výhřevných

hořlavých materiálů pro případ požárů a z vybíjení zvěře, která ty louky

spásá místo kdysi chovaného dobytka. Pokud ale vedení NP a CHKO koná jinak než předci, tak nikdy nedosáhne stavu jaký byl za těch předků. Hledat nové

postupy a nevracet se k těm osvědčeným jsou často pokusy, které se vymstí

stejně, jako v NP ČŠ. Zdravý hospodářský les ponechaný kůrovci nicneděláním

uschnul, oheň dřevo spálil, rozpraskaly skály a nyní tam roste březová

monokultura rovněž silně hořlavá dokonce před uschnutím. Idiocie povýšená

na vědu prosazující nicnedělání není hospodaření s dary přírody, ale jen

bohapusté plýtvání a destrukce.

