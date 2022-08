Farma v zimě sníží vytápění skleníků, rajčata nebudou v lednu a únoru

Jarka O. 17.8.2022 13:16 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Dala bych přednost pomalejšímu růstu zeleniny, bylo by to přirozenější a daly by se jíst, klidně i v zimě, z hydroponie, ale pomaleji, i když těm letním by se nevyrovnaly. A určitě jste srovnal koupená rajčata a domácí ted v létě, to je chutěmi taky nebe a dudy. Nadvýroba a vyhazování by kleslo, cena …. stejná, roste to samo :-)

Odpovědět