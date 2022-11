Farmáři z Děčínské boudy v Krkonoších přehánějí stáda jako před staletími Zdroj | KRNAP Mlejnkovi ve východních Krkonoších patří k hrstce farmářů, kteří hospodaří na území Krkonošského národního parku (KRNAP). Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Než stádo krav a býků v doprovodu tří honáků a dvou psů dorazí "domů" na Růžohorky ve východních Krkonoších, musí ještě zvládnout ve sněhu poslední ostré stoupání. Manželé Mlejnkovi pak budou mít na začátku zimy všechen svůj hovězí dobytek přehnaný z letních pastvin v bezpečí na své farmě u Děčínské boudy v nadmořské výšce 1280 metrů. Letos kvůli zpožděnému nástupu zimy v Krkonoších mohli nechat dobytek na letních pastvinách na stráních údolí Malé a Velké Úpy asi o dva týdny déle. ČTK to řekla Radomíra Mlejnková. Poslední úsek sezonního přehánění dobytka zpět na farmu na Růžohorkách měří asi 3,5 kilometru a vede od Boudy Jana pod Pěnkavčím vrchem. To už ale dobytek stejně jako honáci mají v nohách přes deset kilometrů. U Boudy Jana dobytek v ohradě přečkal noc. Část stáda se tam dostala od Žacléřských bud v Horní Malé Úpě vzdálené asi 14 kilometrů a další z nedaleké Velké Úpy. Celkem přehánění stád z letních pastvin na zimoviště na farmě na Růžohorkách trvá s přestávkami pět dní. Hory jsou pod sněhem, teplota je těsně pod nulou a údolí zmizela v mlze. "Dobytek není přes léto na jednom místě, postupně spásá louky v široké oblasti východních Krkonoš, nejčastěji v nadmořské výšce 1000 až 1100 metrů. U Boudy Jana jsme obě skupiny sjednotili, jedná se o desítku krav a odtud jdou domů. Třetí skupinu jsme přepravili na farmu už dříve," řekla ČTK Mlejnková. Se svým manželem Davidem vlastní na starobylé luční enklávě Růžohorky nad Pecí pod Sněžkou Děčínskou boudu a farmu. Hospodaří tam 16 let a mají okolo 30 kusů hovězího dobytka a stovku ovcí. "Splnili jsme si sen, vždy jsme chtěli chovat na horách dobytek. I když je to někdy obtížné, neměnila bych,“ řekla ČTK Mlejnková. Na Děčínské boudě kromě farmy mají ubytování pro hosty a pohostinství. Obnovili tzv. budní hospodářství, které v Krkonoších fungovalo do konce druhé světové války. Staří horalé louky pravidelně kosili, pásli na nich dobytek a čas od času přihnojovali. "Byl to náš záměr. Dostala se nám do ruky historie naší boudy, do roku 1900 tam provozovali budní hospodářství a potom otevřeli první restaurace na Růžohorkách, kde se prodávaly sýry, mléko a tvaroh. Obnovili jsme také výrobu mléčných produktů, přes pandemii covidu jsme si ale museli dát přestávku," uvedla Mlejnková Mlejnkovi ve východních Krkonoších patří k hrstce farmářů, kteří hospodaří na území Krkonošského národního parku (KRNAP). Manželé si v oblasti pronajímají ke svým zhruba třem hektarům luk dalších asi 90 hektarů pastvin. "Jsme nejvýše položená fungující farma v Česku. Dobytek vyháníme na letní pastviny asi v polovině června, dříve to není možné. Pastviny máme v pronájmu například v Latově údolí, v Eliščině údolí, v okolí Vlašských bud, na obou stranách údolí Velké Úpy. Letos jsme pásli ovcemi i sjezdovku Javor v Peci pod Sněžkou. Hovězí dobytek přes zimu stájíme u nás na Růžohorkách, ovce v Albeřicích, ty převážíme," řekla ČTK Mlejnková. Její manžel David jde za stádem, Děčínská bouda je na dohled, za ní se rýsuje impozantní Studniční hora, co chvíli mluví do vysílačky. "Vraťte Donalda na cestu, ať se nezatoulá," upozorňuje v čele jdoucí mladíky na statné zvíře s okrovou srstí a s doširoka roztaženými rohy. "Je to vůdčí zvíře stáda. Kam jde on, jdou ostatní za nim," dodal David Mlejnek. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

