Fiala: ČR přistoupí k závazku snížit emise metanu nejméně o 30 procent

Jaroslav Řezáč 7.11.2022 02:51

Měli by jsme si uvědomit, že Evropa je ve fázi zániku. Dosáhla stavu, zániku západořímské říše. Vysoká inflace, dluhy, vysoké výdaje, korupce, neřízených migrace = rozvrat. My žádné závazky přijímat nemůžeme, protože na to nemáme. Globální ekonomika se částečně zhroutí. Státy, nebudou moci platit své závazky a to hrozí i ČR a to poměrně brzo do pěti let. Finančnictví půjde do kolapsu, nebude schopno požívat samo sebe. Jak napsal Eckhart Tolle NOVÁ ZEMĚ

