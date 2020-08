Firma pěstující houby šiitake v Káraném u Prahy chce letos zvýšit produkci na 5 tun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Wendell Smith / Flickr.com Šiitake znamená v překladu houba z dubu, právě proto se k pěstování využívají dubová polena.

Společnost True Shiitake, která v Káraném u Prahy pěstuje houby šiitake, známé také jako houževnatec jedlý, plánuje letos zvýšení produkce. Z loňských 1,7 tuny se chce dostat až na pět tun hub pěstovaných na dubových kládách, řekl ČTK jednatel firmy Dalibor Sýkorovský. Lidé mohou produkty firmy ochutnat v restauracích nebo zakoupit na farmářských trzích, kde se jeden kilogram šiitake nabízí za 650 korun. Brzy začne společnost své houby prodávat i v obchodních řetězcích.

Sýkorovský začal s pěstováním hub v roce 2015, v Káraném má farmu třetím rokem. Inspiraci našel při svém pobytu v Americe, kde pomáhal zakládat obdobnou farmu svému příteli. Pěstování se snaží stále zdokonalovat, zároveň zvyšuje produkci farmy. K ruce má kromě manželky jediného stálého pomocníka, který ale zatím není zaměstnancem. Sezonně mu pak přátelé pomáhají například s přesouváním dřeva. Do budoucna počítá s tím, že menší počet zaměstnanců přijme.

Proces pěstování hub šiitake začíná přivezením nakácených stromů z prořezávky, zhruba metrová polena z dubu si pěstitel nechává přivézt na farmu v únoru nebo březnu. "My je pak navrtáváme a naočkujeme podhoubím. V metrovém polenu je 40 až 50 děr, následně je dřevo uložené k inkubaci, která probíhá osm až 12 měsíců," řekl Sýkorovský.

Po inkubaci se začne dřevo namáčet, v nádrži s vodou jsou polena ponořená 24 hodin. "Po každém namáčení houby do 14 dnů vyplodí," řekl Sýkorovský. Houby se podle něj sbírají v závislosti na okolní teplotě desátý až čtrnáctý den, sběr z jedné várky dřeva trvá zhruba čtyři dny. Dřevo, ze kterého se houby sesbíraly, následně putuje do skladu, kde čeká na další koloběh. Jeden kmen je možné opakovaně využívat až pět let. Doba mezi sklizní hub a dalším namočením dřeva je sedm až deset týdnů, mezitím Sýkorovský sklízí houby z dalšího dřeva, které má na skladě. "Máme relativně velký sklad kvůli tomu, abychom byli schopní to dřevo točit," uvedl.

Dřevo, které již nebude možné k pěstování hub použít, bude mít další využití. Jednou z možností je použít ho jako palivové, tedy na výrobu štěpky. Sýkorovský ale nyní hledá i další způsob využití, který by byl ekologičtější.

"Využíváme přírodní sterilitu dřeva, očkujeme ho, tím pádem houby rostou daleko více aromatické a mají daleko větší obsah účinných látek, i na pohled jinak vypadají," řekl Sýkorovský. Šiitake znamená v překladu houba z dubu, právě proto se k pěstování využívají dubová polena. True Shiitake je podle něj jedinou firmou v České republice, která šiitake komerčně pěstuje na dřevě.

Sezona růstu nyní trvá od dubna do listopadu, v letošním roce by chtěl Sýkorovský pěstovat i na Vánoce, aby pokryl poptávku. V příštích letech by rád zkusil pěstovat houby celoročně, je nutné jim k tomu ale vytvořit vhodné podmínky, mimo jiné teplo, světlo a vlhkost.

