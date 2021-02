Firmy se memorandem přihlásily ke krokům k udržitelné budoucnosti Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Významné mezinárodní firmy působící v Česku se ve společném memorandu přihlásily ke krokům k udržitelné budoucnosti. Dokument byl představen na ekonomickém fóru pod záštitou Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Memorandum společně vypracovaly a podepsaly firmy Škoda Auto, Siemens, Bosch, Vodafone, E.ON, Kaufland, Brose, Borgers, Hochtief CZ, ING, Schunk a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Podniky se v dokumentu zavázaly k podnikatelské činnosti, která snižuje emise oxidu uhličitého, šetří přírodní zdroje a usiluje o co možná nejrozsáhlejší zavádění principů takzvané cirkulární ekonomiky. Signatáři dále vyzvali českou vládu, aby cíle v oblasti udržitelnosti co nejrychleji zapracovala do strategických dokumentů a aktivně podporovala jejich prosazování, například při veřejných výběrových řízeních. "Naše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené ideologickým rozepřím, o to blíže je však opravdové podnikové praxi," uvedl výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Podepsané firmy se zavázaly, že budou šířit osvětu mezi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky, zapojí se do vzájemné strategické výměny vizí a budou tak usilovat o to, aby se "udržitelné podnikání a udržitelná spotřeba staly v ČR celospolečenským trendem a samozřejmostí". "Rok 2020 byl nejen rokem, kdy propukla epidemie covidu, ale také rokem, který byl globálně druhým nejteplejším v dějinách měření. Česká republika, stejně jako celý svět, dnes musí řešit nejen aktuální epidemickou situaci, ale i dlouhodobou existenci. Jako technologická firma se snažíme co nejvíce zapojit do řešení nejzávažnějších otázek dnešního světa," řekl dnes generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek. Generální ředitel společnosti E.ON v ČR Martin Záklasník uvedl, že klima se mění a energetika se na tom historicky zásadním způsobem podílela. "Uvědomujeme si to a dlouhodobě se udržitelnosti a energetickým úsporám věnujeme," sdělil. "Instalujeme na své střechy solární elektrárny, zvyšujeme počty elektromobilů a CNG aut ve vozovém parku, 13 let pořádáme ekologickou soutěž E.ON Energy Globe, hledáme zelená řešení všude, kde to je možné," dodal. Firmy E.ON Energie a EG.D (dříve E.ON Distribuce) se dnes také připojily k dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu o energetických úsporách. Předseda představenstva stavební firmy Hochtief CZ Tomáš Koranda doplnil, že s ohledem na omezené množství přírodních surovin je patrné, že budoucnost stavební výroby je v uplatnění recyklovaných materiálů. "Je proto nezbytné, aby byly podporovány a rozvíjeny principy udržitelného stavění," dodal. Podepsané firmy jsou členy platformy #PartnersForSustainability, jež je platformou ČNOPK, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a spoluutváří tak přechod do udržitelné budoucnosti. Partneři jsou přesvědčeni, že restart po pandemii se může smysluplně uskutečnit pouze tehdy, pokud dojde k transformaci k udržitelné ekonomice. ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

