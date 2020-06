Floridský řemeslník vyrábí roušky z kůže invazních hadů a leguánů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andy Mitchell / Flickr.com Krajta tmavá, v angličtině nazývaná "Burmese python" (barmská) žila původně pouze v jižní a jihovýchodní Asii, v posledních letech došlo k její nechtěné introdukci i na Floridu. Až do roku 2009 byla považována za poddruh krajty tygrovité, současná taxonomie ji uznává jako samostatný druh.

Jeden floridský řemeslník se pustil do výroby ochranných masek z kůže krajt a leguánů, exotických zvířat, která zaplavují tento stát na jihovýchodě Spojených států a ohrožují místní ekosystém. Píše o tom agentura AFP a Miamiherald.com

"Přeměnil jsem živý objekt v módní doplněk," říká Brian Wood ve svém ateliéru v Dania Beach 40 kilometrů severně od Miami.

Pětašedesátiletý muž, který vyrábí z hadí kůže předměty všeho druhu, se rozhodl využít nové módní vlny: ochranných roušek vyráběných na míru.

"Fungují docela dobře. Hezky se přizpůsobí tváři a může se na ně nasadit filtr," vysvětluje Wood a ukazuje vzduchové otvory na hadích rouškách.

Jeho výtvory jsou k dispozici v různých barvách a prodávají se za 90 dolarů (asi 2180 Kč) na jeho stránce na facebooku All American Gator Products.

Lovkyně Amy Sieweová dodává Brianu Woodovi obrovské krajty, které pak stahují z kůže na jeho dvorku.

"Barmská krajta je na Floridě invazivním druhem. Nepochází odsud, ale z jihovýchodní Asie a řádí v národním parku Everglades," vysvětluje Sieweová.

Krajty se do oblasti zřejmě dostaly tak, že si je koncem minulého století lidé přiváželi jako domácí mazlíčky. Jakmile se dostaly do Everglades, rychle se množily, protože neměly přirozeného nepřítele, který by je lovil.

Floridská Agentura pro rybolov a volně žijící zvířata (FWC) povzbuzuje obyvatele, aby za odměnu chytali tyto hady, kteří ničí ekosystém.

Leguáni zase devastují místní flóru. FWC loni vyzvala občany, aby zabíjeli všechny leguány, které uvidí, ale bez krutosti.

Tyto velké ještěrky tedy neuniknou zručným rukám Briana Wooda a jejich kůže nakonec bude chránit lidi před koronavirem.

