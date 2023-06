Fond malých projektů Turów rozdělil v první výzvě více než osm mil.Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Fond malých projektů Turów rozdělil v první výzvě bezmála 8,3 milionu korun (350. 85 eur) a zároveň vyhlásil druhou výzvu, informoval liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Fond v první výzvě podpořil šest projektů zaměřených na zadržení vody v krajině a obnovu přírody dohromady v přepočtu za 22 milionů korun. Dva projekty předložil Hrádek nad Nisou, čtyři připravily obce na polské straně hranice - Bogatynia, Sulików a Zawidów.

Ve druhé výzvě bude možné žádat o dotace od 9. července do 5. září, na dokončení projektu pak mají žadatelé víc než dva roky, hotovo musí mít do konce roku 2026. Rozdělovat se bude zhruba 14 milionů korun (599.615 eur). Administraci projektu nemá na starosti Liberecký kraj, ale Euroregion Nisa, který má s přeshraničními projekty zkušenosti. O peníze z programu mohou stejně jako v první výzvě žádat obce na české i polské straně hranice nebo jimi zřizované organizace. V budoucnu by se měl program otevřít i dalším subjektům.

Klíčová je podpora projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. "Projekty na podporu retence budou mít velký vliv na vodu, která je zdrojem pro studny v oblasti, takže se dá říct, že pokud něco můžeme udělat rychleji než nějaké dlouhodobé záměry, tak jsou to právě tyhle malé projekty, které budou umožňovat zasakování srážek," doplnil náměstek hejtmana pro životní prostředí Václav Židek (Piráti). Tímto směrem jde například jeden z projektů Hrádku nad Nisou, který chce s využitím dotace vybudovat v oblasti Loučné mokřadní biotopy.

Do fondu malých projektů se polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 000 eur ročně (11,8 mil.Kč). "Účelem Fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí polského hnědouhelného dolu Turów, z fondu budou financovány místní a regionální projekty. Je to podle mě jeden z dobrých výsledků česko-polské mezivládní dohody," dodal hejtman.

Peníze z fondu malých projektů nejsou jediné, které je možné využít. Liberecký kraj počátkem loňského roku v kompenzacích dostal z Polska 35 milionů eur (829 mil.Kč), aktuálně je tak podle Půty včetně úroků na účtu "Fondu Turów" téměř 896 milionů korun. Peníze jsou určené na spolufinancování velkých projektů na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v pohraničních oblastech dotčených těžbou. Ve čtvrtek začaly práce na prvním z velkých projektů - výstavbě nové úpravny vody Machnín za 164,5 milionu korun.

