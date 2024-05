Fridays for Future uspořádali stávku za klima a protestovali proti Křetínskému

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Studenti z hnutí Fridays for Future dnes uspořádali před sídlem Czech News Center (CNC) stávku za klima, na které chtěli upozornit na vliv miliardáře Daniela Křetínského v médiích. Jako problém vnímají jeho podnikání ve fosilním průmyslu a vlastnictví významné části české mediální scény. Křetínský má 50 procent akcií ve společnosti Czech Media Invest, které patří mediální dům CNC. Podle dvou desítek protestujících Křetínského vliv na média přispívá k nedostatečné informovanosti české společnosti o dopadech klimatické krize. Mluvčí Křetínského společností Daniel Častvaj ČTK řekl, že obvinění protestujících jsou absurdní.Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu a také k nejbohatším lidem světa. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. Jednou z jeho hlavních společností je EP Corporate Group (EPCG), do které patří Energetický a průmyslový holding (EPH), mediální skupina Czech Media Invest (CMI) a EC Investments.

Společnost CMI, ve které 50 procent akcií vlastní EPCG, vydává v České republice přes Czech News Center například deníky Blesk, Aha!, E15 a Sport, několik desítek časopisů, mimo jiné Reflex, a webových titulů. Pod CMI patří také Evropa 2, která byla v loňském druhém pololetí třetí nejposlouchanější rozhlasovou stanicí.

Zástupci protestujících studentů uvedli, že média spadající pod CNC se ve svém obsahu málo věnují klimatické krizi a napadají opatření pro boj se změnami klimatu. "Považujeme vliv Křetínského na česká média za velice nebezpečný. Tato média méně informují o klimatu a píšou o klimatu mnohdy v negativních konotacích. Podle nás nedávají dostatečný prostor klimatické krizi, který by potřebovala a nepíšou o ní tak, jak potřebujeme, abychom ji mohli vyřešit," řekl ČTK tiskový mluvčí Fridays for Future Tadeáš Pospíšil.

"Obvinění, která vůči nám opakovaně vznášejí jsou absurdní. Jsme například největším plátcem daní v České republice. Jim nejde o žádná fakta, pouze pokřikují hesla, která nejsou pravdivá," řekl Častvaj. Více demonstraci odmítl komentovat.

Studenti skandovali heslo "Dane zaplať daně", "Zničené klima je Křetínského vina" nebo "Energii lidem, ne uhlobaronům". Na transparentech měli hesla jako "EPH musí skončit" nebo "Média lidem, ne oligarchům". Redakcím médií, které vlastní mediální dům CNC, napsali studenti mimo jiné otevřený dopis. Na stávce také promluvili zástupci a zástupkyně hnutí Limity jsme my, Univerzity za klima a platformy Re-set.

"I přes to, že klimatická krize stále nabírá na intenzitě a všude kolem nás vidíme její dopady, v českém mediálním prostoru se o tom stále neinformuje dostatečně. Když už se o klimatu v médiích mluví, je to často v negativní konotaci. Místo toho, abychom v médiích četli o příčinách a dopadech klimatické krize, vidíme pouze útoky na snahy o její řešení," řekl Oleg Tožička z Fridays for Future .

Studenti z Fridays for Future dlouhodobě upozorňují na nutnost odstupu od fosilních paliv, investic do obnovitelných zdrojů energie a spravedlivé ekologické i sociální transformace.

