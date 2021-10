Generální ředitel ŘSD věří, že výstavba dálnice D49 by mohla začít ještě letos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl věří, že výstavba dálnice D49 by mohla začít ještě letos. Získání pravomocného stavebního povolení pro úsek mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku předpokládá do konce listopadu. Novinářům to Mátl řekl na dopravní konferenci v Luhačovicích na Zlínsku. Dálnice D49 má v budoucnu vést od dálnice D1 u Hulína ke slovenské dálnici D1 u Púchova, její vznik však léta brzdí námitky ekologických organizací.

Stavbu D49 z Hulína do Fryštáku povolilo ministerstvo dopravy loni. Na úsek dlouhý 16,4 kilometru je podepsaná smlouva se zhotovitelem a dokončené jsou přípravné práce. Stavební povolení však kvůli šesti takzvaným rozkladům nenabylo právní moci. "Rozklady se v současné době řeší na ministerstvu dopravy. Už jsou shromážděna veškerá stanoviska nadřízených orgánů tak, aby mohlo být potvrzeno stavební povolení z hlediska právní moci," řekl Mátl.

V tuto chvíli se podle něj čeká na zákonné lhůty, které musejí doběhnout. "To znamená zveřejnění, připomínky případných účastníků řízení, posléze zasednutí rozkladové komise a podpis pana ministra (dopravy) z hlediska právní moci. Samozřejmě kdyby to odmítl pan ministr a nebyla potvrzena právní moc z hlediska rozkladové komise, tak pro stavbu by to byl obrovský problém, v té chvíli bychom museli opakovat proces EIA," uvedl generální ředitel. EIA je posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Stavební povolení nenabylo právní moci kvůli šesti rozkladům, čtyři z nich podaly ekologické organizace Egeria, Děti Země, Vizovické vrchy a Spolek pro ekologii Kostelec. Ministerstvo podle nich dostatečně nedefinovalo účel stavby. Navrhují přezkum závazných stanovisek, které se týkají například zásahu do krajinného rázu. "Jde o to, zda byly vydány procesně v pořádku. Navrhneme v nich některé zlepšení a změny, protože máme jiný názor na to, jak se mohou chránit veřejné zájmy," řekl před časem pro deník Mf DNES předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Rozkladová komise by podle Mátla mohla zasednout a potvrdit právní moc stavebního povolení v říjnu, případně v listopadu. "Potom je tam ještě 15 dnů na nabytí právní moci z hlediska zveřejnění. A jsem optimista, že do konce listopadu bychom mohli mít právní moc u stavebního povolení, to znamená ještě v prosinci bychom rádi pustili na stavbu bagry. To znamená, aby zhotovitel mohl vyjet a začít dělat skrývky a začít dělat zemní práce v průběhu zimy tak, aby na jaře stavba jela úplně 'na plné pecky'," řekl Mátl.

Dálnice D49 má ulevit tranzitní dopravě především v okolí Zlína. Výstavbu úseku z Hulína do Fryštáku zajistí sdružení společností Skanska, Eurovia, Metrostav, DSP a Porr, trvat by měla zhruba tři roky. Náklady činí téměř 5,6 miliardy korun bez DPH. Dálnice D49 má v budoucnu spojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku a do slovenské Lysé pod Makytou. ŘSD stavbu dálnice slavnostně zahajovalo už v září 2008. Zdržel ji však nedostatek peněz i zmíněné připomínky ekologů.

