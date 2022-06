Greenpeace žádá zrušení rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Polská kancelář ekologické organizace Greenpeace žádá, aby polské generální ředitelství ochrany přírody zrušilo rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí. Podle Greenpeace rozhodnutí není v souladu s česko-polskou dohodou z letošního února. Kancelář Greenpeace to uvedla v tiskové zprávě, ve které rovněž tvrdí, že důl Turów dosud nesplnil všechny zákonné podmínky pro pokračování provozu.

"Rozhodnutí o vlivu dolu na životní prostředí a povolení těžby do roku 2044 stále nejsou pravomocné, ale už nyní je zřejmé, že nejsou v souladu s česko-polskou dohodou o budoucí těžbě," uvedla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Česko Nikol Krejčová. Podle ní také česká kancelář Greenpeace nyní podala stížnost ke správnímu soudu ve Varšavě kvůli tomu, že ji polské ministerstvo životního prostředí znovu vyloučilo z řízení o povolení těžby v Turówě do roku 2026.

Podle Greenpeace ČR její vyloučení odporuje nejen česko-polské dohodě o dole Turów, ale i evropskému právu a řízení o povolení těžby v Turówě do roku 2044, jehož se mohly účastnit neziskové organizace.

"Proces, který vedl k prodloužení těžby v dole Turów, byl nepřehledný a kontroverzní. Nejprve těžební společnost PGE požádala o povolení těžby do roku 2044, ale pak skončila s povolením k těžbě do roku 2026, a to v procesu, z něhož bylo Greenpeace Česko dvakrát vyloučeno," uvedla Krejčová.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice ze Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají nejen hluku a zvýšené prašnosti, ale především ztráty podzemní vody a poklesu půdy.

Dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském dole Turów u českých hranic podepsali premiéři Česka a Polska 3. února. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za škody způsobené těžbou 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy Kč) a ČR stáhla žalobu na Polsko, kterou kvůli dolu podala u Soudního dvora EU.

reklama