Hradec Králové chystá Evropský týden mobility. MHD bude 19. září pro řidiče zdarma

Městská hromadná doprava ve stotisícovém Hradci Králové bude ve čtvrtek 19. září pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Dopravní podnik města se tím připojí k evropskému Dni bez aut a Evropskému týdnu mobility. V týdnu od 16. do 22. září se bude ve městě podle heslem Hradec jede! konat řada akcí na podporu udržitelné dopravy. ČTK to řekla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.Hlavní akce k týdnu mobility se odehrají 19. září, a to Den bez aut a Hradecký piknik. Tylovo nábřeží mezi Pražským a Tyršovým mostem se promění v centrum zábavy, vzdělávání a sportu. Lidé si budou moci vyzkoušet elektrokola, připravena budou hudební či sportovní vystoupení. "Cílem kampaně je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí," uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

Na pondělí 16. září odpoledne připraví program na dopravním hřišti v Třebši městská policie. V úterý odpoledne se bude v ZŠ Josefa Gočára besedovat na téma bezpečné dopravy pro děti. Radnice tam představí chystané změny prostranství před vybranými hradeckými školami. Ve středu připraví program půjčovna koloběžek Kostka, která bude po celý týden půjčovat koloběžky zdarma. V sobotu bude v centru města akce Zažít město jinak a v neděli 22. září budou připravené různé aktivity na cyklostezce z Hradce Králové do Žirče.

Hradec Králové se prezentuje jako město podporující alternativní způsoby dopravy. Dotacemi v řádu milionů korun od roku 2022 podporuje provoz sdílených kol. Díky dotaci je prvních 15 minut jízdy na kole zdarma. Aktuálně město chystá investici téměř 23 milionů korun do zlepšení městské hromadné dopravy a vyšší bezpečnosti cyklistů a chodců v okolí loni otevřené fotbalové arény ve čtvrti Malšovice.

