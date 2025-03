Hasiči v Hustopečích hloubí další sondážní jámy. Sleduje se stav ovzduší a odebírají vzorky půdy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Hasiči v Hustopečích nad Bečvou, které postihla před týdnem havárie cisteren s toxickým benzenem, dnes pokračují v čištění vagonů parním generátorem. Hloubit budou další sondy pro čerpání benzenu, který pronikl do podzemních vod. Zatím jsou jich dvě desítky, některé z nich jdou až do hloubky čtyř metrů. Na místě dnes zasahuje na sto hasičů, sdělila ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Odborníci začali na místě kvůli zjištění rozsahu kontaminace odebírat vzorky půdy, výsledky by měly být známy kolem 20. března."Stále měříme ovzduší, i nadále jsou výsledky negativní. Odebíráme vzorky, stejně jako Česká inspekce životního prostředí a Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje," uvedla mluvčí hasičů. Místo zásahu stále monitorují drony.

Sondážní jámy odborníkům na místě slouží pro rychlé zmapování kontaminačního mraku, hasiči k jejich hloubení požívají pásové rypadlo. Z dosavadních dvaceti byly čtyři zasaženy benzenem, řekl ČTK Petr Mothejl z firmy Dekonta, která má sanaci na starosti. "Tato vrstva benzenu na hladině podzemní vody se odčerpává, tím zamezujeme dalšímu šíření," uvedl Mothejl. V případě Hustopečí operuje firma firmy na velmi propustném hydrogeologickém prostředí, které negativně ovlivňuje rozsah šíření kontaminace.

Hasiči dnes pokračují v očistě cisteren za pomoci parního generátoru, páru chtějí postupně využít pro hrubou očistu zbylých 12 poškozených cisteren a snížení výbušné koncentrace chemikálie uvnitř vagonů a v jejich bezprostředním okolí. "Pojízdný parní čistič" k zásahu zapůjčily České dráhy z Centra historických vozidel, jde o lokomotivu Brejlovec. "Nahrubo očistíme další vagony. Hasiči Správy železnic připraví na dráze prostor pro nákladní soupravu, která odveze poškozené cisterny, jakmile to půjde," doplnila Balážová.

Odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dnes začali odebírat vzorky půdy kvůli kontaminaci na polích zasažených spalinami z hořícího benzenu. Zaměřují se na oblast ve směru převládajícího větru v době hoření, to znamená směrem na severovýchod k obcím Poruba a Palačov. "Očekáváme, že na základě získaných výsledků bude možné určit míru kontaminace půdy, vliv požáru a případně rozhodnout o rozšíření zájmového území a jeho dovzorkování," řekla ČTK mluvčí ústavu Petra Hrabčáková. Vzorky z vytipovaných studní budou dnes znovu odebírat hygienici, při posledním odběru byla v jednom z pěti odebraných vzorků identifikována přítomnost benzenu, hodnota však byla pod hygienickým limitem.

Hasiči ve čtvrtek dokončili odčerpávání benzenu z poškozených cisteren, zásah jim zabral několik dní. Z nákladu 1020 tun benzenu přečerpali čerpadly na nebezpečné látky zhruba 400 tun chemikálie, zbytek při mohutném požáru shořel nebo se dostal do půdy.

