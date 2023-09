Hasiči v Ústí nad Labem likvidují ropnou skvrnu na Labi, možná je od lodi Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Jednotka CHS Ústí nad Labem zasahuje u úniku ropné skvrny na Labi v Ústí n.L. nad zdymadly. Hasiči provedli instalaci norné stěny a poté budou skvrnu o velikosti 500x10 m jímat pomocí sorbentu. Na místě je ČIŽP a Povodí Labe. pic.twitter.com/ibMPgPAn71 — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) September 12, 2023 Hasiči v Ústí nad Labem zasahují u ropné skvrny nad zdymadly na řece Labe. Hasiči nainstalovali nornou stěnu a skvrnu o velikosti 500krát 100 metrů budou jímat pomocí sorbentu. Mluvčí hasičů Lukáš Faják to dnes odpoledne uvedl na sociální síti X , dříve twitter. "Původ skvrny nevíme. Je možné, že to bylo od lodi, která odjela," řekl ČTK Faják. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí a Povodí Labe. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



