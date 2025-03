Hasičům zbývá v Hustopečích nad Bečvou přečerpat benzen ze dvou z 15 cisteren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | rostislavkral / rostislavkral / Depositphotos Ilustrační foto

Hasičům v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku na Přerovsku zbývá přečerpat toxický benzen ze dvou z 15 poškozených cisteren, které minulý týden v pátek zasáhl mohutný požár. Dnes je budou dál odvětrávat, řekl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Speciální útvar z Hlučína vyhloubil za pomoci pásového rypadla 12 sond v prostoru mezi tratí a jezerem, sloužit budou pro monitoring případné kontaminace podzemních vod, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová."V Hustopečích zbývá přečerpat dvě cisterny, jedna z nich je již otevřena. Během úterka byly odřezány tři stožáry trakčního vedení, dnes se bude pokračovat. Řeší se také nahřátí chemikálie a urychlení odvětrávání cisteren," uvedl mluvčí drážních hasičů.

Krajské hasiče v terénu podpoří Cobra team, který bude speciálním zařízením na řezání vodním paprskem navrtávat další cisterny převážející hořlavé látky k odvětrání. Dálkově ovládané zařízení pomoci vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň. "Systém CCS Cobra a jeho patentovaná metoda studeného řezání umožňuje řezání v nebezpečném prostředí. Při řezání nedochází ke zvyšování teploty a jedná se o nejbezpečnější známou metodu řezání pro použití ve výbušném prostředí," uvedla mluvčí krajských hasičů Balážová.

Hasiči nadále na místě zasahují v přetlakových protichemických oblecích, jejich práci v nebezpečné zóně monitorují drony a připravena je protipožární ochrana cisternou TITAN. Jejich očistu zajišťuje dekontaminační stanoviště.

Záchranný útvar z Hlučína dokončil u místa havárie cisteren 12 hlubinných sond, a to až do hloubky zhruba dvou metrů až na podzemní vodu. Odborníci jejich prostřednictvím budou posuzovat případnou kontaminaci podzemních vod benzenem, který při požáru unikl. Kontrolní vzorky budou na místě odebírat inspektoři z České inspekce životního prostředí. Pokud se toxická látka v místě potvrdí, začne se okamžitě odčerpávat a sanovat, řekl ČTK soudní znalec a hydrogeolog Milan Geršl, který má sanační opatření na starosti. Pracovat je podle něj nutné rychle, látka se nesmí dostat dál do geologických struktur, kde se nemá jak rozkládat a setrvat zde může i desítky let.

Hasiči budou dnes instalovat další norné stěny do přilehlého rybníka. "Probíhá pravidelná detekce ovzduší i povrchové vody. Stále platí preventivní opatření, aby lidé nevětrali. Výsledky jsou nadále negativní," dodala Balážová.

Vlak, který v pátek vykolejil, převážel v 17 cisternách více než 1000 tun toxického benzenu, 15 z nich po vykolejení vzplálo. Nikdo nebyl zraněn, příčiny požáru se stále vyšetřují. Škoda na životním prostředí byla odhadnuta na sto milionů korun, dalších přibližně 125 milionů korun je škoda na infrastruktuře a vlaku. Chemička DEZA, ze které benzen cisternový vlak vezl k odběratelům, odhadla škodu na několik desítek milionů korun.

