Havlíček: Stát dá na elektromobilitu do roku 2030 celkem 34 miliard

Zbyněk Šeděnka 11.11.2021 13:13 Reaguje na Pavel Hanzl

Až to tam pojede nějakých dvacet let, tak si o tom popovídáme. Zatím jsou jejich auta nová a nepotřebují výměnu baterek a podobně. Co pak budou dělat Norové s kvanty starých baterií, které nikdo nebude chtít a kdo si koupí starý elektromobil, když první investice do něj bude výměna baterií, která stojí několik set tisíc korun. K tomu ještě fakt, že starý elektromobil je jako starý počítač nebo telefon. Elektronika je díky vývoji někde jinde a na ty staré auťáky už ani neseženete náhradní díly. A mohu se zeptat, jakým způsobem by náš stát nahradil ztrátu daní z prodeje fosilních paliv, kdyby všichni u nás přešli na elektromobily?

