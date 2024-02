Havrani z Brna už pomalu odlétají za větší zimou, letos o něco dříve

Karel Zvářal 26.2.2024 14:48 Reaguje na Michal Uhrovič

Nevydržím celý den u pc, s přestávkami koukám na kabelovku, změna a ... děkuji za dotaz:-) Celý únor je abnormálně teplý, předpověď na dalších 14 dnů podobná. Je velmi málo pravděpodobné, že to tak bude celé jaro, mrazy i sníh se ještě vrátí. Nakolik to poškodí úrodu, neumím odhadnout, ale mám vážné obavy, že ano. Loni byla malá úroda, bylo by fajn, kdyby byl zase lepší rok. No ale přání je jedna věc a rozmary přírody druhá...

