Hladík: K závazkům na snížení emisí se začínají přidávat velké světové ekonomiky
Pařížská dohoda z roku 2015 si klade za cíl udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti předindustriálnímu období. Přijatá byla na na klimatické konferenci OSN (COP21) ve francouzské metropoli. Dohoda zavazuje téměř všechny státy světa k tomu, aby snižovaly emise skleníkových plynů, podporovaly rozvoj obnovitelných zdrojů energie a přizpůsobovaly se změnám klimatu.
Podle Hladíka bude důležité, aby se jednání účastnili i zástupci globálního severu, kteří budou vyjednávat přímo s jednotlivými zeměmi. "I ta pozice evropské sedmadvacítky je tam hrozně důležitá. Proto si myslím, a je jedno, jestli v tu chvíli bude ministrem já nebo někdo jiný, že tam prostě Česká republika má být zastoupena na úrovni alespoň ministra," uvedl.
Pozice Česka bude podle Hladíka odpovídat cílům, které přijímá Evropská unie. "Jinak vystupovat nechceme a nemůžeme. Přesnou pozici unijní sedmadvacítky budeme schvalovat také v úterý jednání Rady ministrů životního prostředí v Bruselu," řekl.
Evropská legislativa počítá s cílem pro rok 2040, zatímco takzvané NDC je dobrovolný závazek členských států OSN ke snížení emisí do roku 2035. "A tam my budeme také zítra v Bruselu schvalovat, řekněme, pozici Evropy vůči vyjednávání vůči dalším státům," doplnil. Hladík uvedl, že o těchto závazcích jednal například se svým japonským protějškem. "Japonci navrhli 65 procent, vidíme vlastně i další už pozice, ať už se to týká Číny, Kanady, Austrálie, dalších zemí, i poměrně ambiciózních třeba ostrovních států, kteří samozřejmě mají velkou obavu o budoucnost svého světa," dodal. Podle Hladíka se do klimatických debat stále více zapojují i africké země.
Na konferencí COP30 má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování. Zatímco například Čína či Austrálie už své cíle představily, Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od svých dřívějších závazků odstoupily. Právě kvůli jeho klimaticky skeptické politice je vnímán postup EU jako zvláště důležitý.
Pro klimatickou konferenci je přitom důležitý cíl pro rok 2035, cíl pro rok 2040 si chce Evropská unie stanovit sama pro sebe. Komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990.
Unijní exekutiva původně navrhovala, že EU do roku 2035 omezí celkové emise oxidu uhličitého o 72,5 procenta proti hodnotám z roku 1990. S hodnotou pro rok 2035 ale nesouhlasila řada států včetně Polska, Maďarska, Slovenska nebo Česka, které dávaly najevo obavy z dopadu klimatických opatření na průmysl. Na schůzce ministrů životního prostředí se proto v září hovořilo o volnějším rozpětí 66,3 až 72,5 procenta.
reklama