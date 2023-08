Hladík: Pavel má k ochraně klimatu diametrálně jiný přístup než Zeman a Klaus

Richard Vacek 1.8.2023 20:27 Reaguje na orb slavík

Pravděpodobně reagujete na někoho jiného. Následující text to i potvrzuje.

Nebo se pokuste vysvětlit na co reagujete a co je v rozporu s vaším pohledem.

Nejsušší období u nás bylo za doby ledové. S oteplením přicházejí srážky. Důkazu jsou vidět někde i v krajině. S tím souhlasíte, nebo si myslíte opak?

A rekordní vedra souvisejí s teplou periodou, do které se dostáváme. Historie nám ukazuje, že teplé periody jsou dobou blahobytu, který byl (bohužel) zatím vždy ukončen ochlazením - s tím souhlasíte?

A lesní požáry? Představte si, že ty byly v Americe před příchodem bělochů hojnější, než jsou dnes. Jsou na to archeologické důkazy. Máte i na toto jiný pohled, který vychází z nějakých zdrojů?



Odpovědět