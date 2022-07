Hlavní sídlo evropské kosmické agentury EUSPA se v Praze přestěhuje na Palmovku Licence | Některá práva vyhrazena Foto | JiriMatejicek / JiriMatejicek / Wikimedia Commons Agentura EUSPA, která se do loňska jmenovala agentura pro navigační systém GSA, sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Hlavní sídlo evropské kosmické agentury EUSPA se v Praze do tří let přesune na Palmovku. Pražský magistrát v pondělí podepsal s ministerstvem financí smlouvu o smlouvě budoucí a pro agenturu připraví prostory v nyní nedokončeném centru Nová Palmovka. Budoucí sídlo centrály pomůže jejímu růstu a přitáhne do Česka větší zájem zahraničí. To pomůže zvýšit i inovační a technologickou úroveň země, řekl předseda správní rady agentury Václav Kobera. Agentura EUSPA má ředitelství v Česku deset let a aktuálně sídlí v pražských Holešovicích. Budova v Janovského ulici pro 350 lidí už však kapacitně nestačí. Očekává se, že do deseti let by v ní mohlo pracovat až tisíc lidí. Proto bylo potřeba hledat nové prostory. Rozšiřování centrály EUSPA v Praze je podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (za TOP 09) pro metropoli i celý český průmysl důležité. "Nejde jenom o to, že tady je administrativa a zaměstnaní chytří lidé, ale generuje to spoustu dopadů do průmyslu v Česku. Je vyhodnoceno, že efekt je v hodnotě asi tří miliard korun," řekl Hlaváček. Sídlo agentury Kobera přirovnal k centru gravitace, které k sobě přitáhne firmy. "Pokud vytvoříte centrum gravitace, tak se sem sestěhují firmy z Evropy, popřípadě z celého světa a propojí se s českým prostředím. Je to velká příležitost, aby se inovační a technologická úroveň Česka zvedla," řekl Kobera, který je současně ředitelem Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací na ministerstvu dopravy. Smlouvu o smlouvě budoucí ještě musí podle Hlaváčka podepsat pražský primátor a ministr financí. Letos má být vyhlášeno výběrové řízení na projektanta a dodavatele první etapy dostavby, která by mohla začít příští rok. Náklady na dostavbu, jejíž zajištění bude mít na starosti příspěvková organizace hlavního města Pražská developerská společnost (PDS), můžou podle odhadů dosáhnout až miliardy korun a investorem bude Praha. "Přesný odhad ceny dostavby dneska asi neumí nikdo říct zodpovědně. Stoprocentně to bude řádově ve velmi vysokých stovkách milionů až miliardě," řekl ředitel PDS Petr Urbánek. Dokončená by dostavba mohla být v roce 2025. "Agentura by se chtěla stěhovat co nejdříve, nejlépe v roce 2024, ale takto rychle nová budova připravena nebude, takže očekáváme, že by se mohla stěhovat někdy v roce 2025," řekl Václav Kobera, předseda správní rady EUSPA a ředitel odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací na ministerstvu dopravy. Agentura EUSPA sídlí v Praze od roku 2012, do loňska se jmenovala Agentura pro evropský globální navigační družicový systém, GSA. Instituce sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus. Nové prostory pro ni bylo potřeba hledat kvůli tomu, že ty současné pro 350 lidí kapacitně nepostačují. Na dotaz, zda by Praze hrozilo odebrání centrály EUSPA, kdyby se nové prostory nenašly, Kobera uvedl, že by se agentura v ČR nerozvíjela. "Jsou střediska řízená z Prahy, jako třeba ve Španělsku, Francii, Nizozemsku, Německu i Itálii, která by rostla místo pražské centrály," řekl Kobera. Věří, že sídlo EUSPA natrvalo zůstane v Česku, kde je na základě rozhodnutí evropské legislativy. EUSPA po loňské transformaci z agentury GSA získala nové úkoly. Podle Kobery není zaměřena na pořizování snímků z vesmíru či lety na měsíc, ale na aplikace na zemi. "Kosmické aktivity využíváme v každodenním životě čím dál víc," uvedl. Z Česka se řídí satelitní a navigační projekty jako EGNOS, Galileo či Copernicus, díky kterým se využívají aplikace třeba v zemědělství, dopravě, energetice nebo v bankovních sítích. "Na důležitosti nabývá bezpečnost a obrana a EUSPA v tom musí hrát roli," doplnil Kobera. Komplex Nová Palmovka se začal stavět před osmi lety. V budově mělo být nové sídlo radnice městské části Prahy 8 a také prostory pro obchodní centrum, kanceláře a další služby. O rok později však byly práce na centru za více než miliardu korun přerušeny a dosud nebyly obnoveny. Části budovy, v kterých budou pracovat odborníci na vesmírné technologie, se musí podle Kobery ale speciálně upravit. Nejde jen o administrativní místnosti, důležité jsou i technologie a především bezpečnost. Na ochranu utajovaných informací bude potřeba opatření jako třeba Faradayova klec, dodal Kobera. Komplex by v budoucnu měl být součástí proměny celé lokality, kde vzniknou nové domy a zmizí současné autobusové nádraží. Proměnou projde i nynější náměstí Bohumila Hrabala, přibude zeleň, lavičky nebo kavárna. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

