Pro čápa v Hranicích se chystá luxusní hnízdo, na sedmnáctimetrové soše

Luxusní hnízdo usazené ve výšce 17 metrů bude čekat na čápa, který každoročně na začátku jara přilétá do Hranic na Přerovsku. Usídlit by se měl přímo na hlavě svého dvojníka, rozměrná socha čápa o hmotnosti 15 tun z ocelových plátů je dílem olomouckého sochaře Jana Dostála. Skulptura má u třídy Československé armády nahradit původní hnízdo umístěné na železobetonovém sloupku. Tvůrci plastiky doufají, že čáp novým příbytkem nepohrdne, připraven bude pro něj už v březnu, zjistila ČTK."Celé dílo jsme probírali s ornitology tak, aby bylo pro čápa bezpečné, aby se nikde nenapíchl a aby se mu tam líbilo. Právě ornitologové uvedli, že v daném místě musí mít socha výšku 17 metrů. Se soukromým investorem jsme se rozhodli, že vyrobíme něco naprosto unikátního, vytvoříme kovového čápa, na kterého přiletí čáp, uhnízdit by se mu měl přímo na jeho hlavě. Nazvali jsme to tedy Čáp pro čápa," řekl Dostál.

Pláty skulptury svařuje v halách na kraji Olomouce. Socha je z cortenových plechů, což je originální přírodní materiál odolný vůči povětrnostním podmínkám. "Plechy jsou v různých tloušťkách, od šesti do deseti milimetrů. Celková váha sochy bude kolem 15 tun, na místo bude přepravena zhruba v pěti částech a bude se přibližně čtyři dny svařovat. Nakonec na ni umístíme hnízdo a budeme doufat, že na něj čáp přiletí," doplnil sochař, který má na kontě i plastiku Mrak, jež byla ozdobou českého pavilonu Expo 2020 v Dubaji.

Celé dílo označil za superrychlý projekt, protože podobné skulptury běžně vytváří 12 až 14 měsíců. Tentokrát je však limitován přírodou, přílet čápa se odložit nedá. Celou realizaci od návrhu tak musí zvládnout za čtyři měsíce, řešit musel i statiku. "Většina mých skulptur má silné nohy či podstavec, čáp je však opakem - má co nejvíce subtilní nohy a vše je nahoře, započítat jsme museli se statikem i větrné nároky," řekl sochař. Socha bude mít betonové základy hluboké 1,5 metru, samotná patka bude mít rozměry 4,5 krát 4,5 metru.

Čáp je jarním symbolem Hranic léta. Už jednou se stěhoval - z chátrajícího komína bývalé továrny na desetimetrový železobetonový sloup se speciální konstrukcí, kterou mu dalo vyrobit město. Tehdejší stěhování čáp zvládl bez problémů. Noví majitelé pozemku, kteří chtějí v této lokalitě vybudovat parkovací dům, doufají, že nepohrdne ani tímto novým bydlištěm v hodnotě zhruba tří milionů korun. "Jsme Hraničáci, čáp k Hranicím patří, od začátku jsme cítili, že to tak musí být. Místo nám určili ornitologové, a protože je to u borovic, které jsou 14 metrů vysoké, musí být hnízdo ještě o tři metry vyšší. Nechtěli jsme tam škaredou sedmnáctimetrovou tyčku, proto jsme oslovili sochaře Jana Dostála. Investice to pro nás je, ale zas tady vznikne něco jedinečného," řekl dnes ČTK investor Jaroslav Boráň.

Alena Horáková kš

