Pomozte během svých prázdninových výletů mapovat úspěšnost hnízdění čápů

Chystáte se na dovolenou po Česku? Připojte se ke stovkám dobrovolníků a pomozte České společnosti ornitologické (ČSO) s kontrolou hnízd čápů bílých nejen během prázdninových výletů. Mapu čapích hnízd najdete na webu birdlife.cz/capi . Právě nyní nastává období, kdy můžete ornitologům pomoci získat cenná a klíčová data pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdní sezony čápů.„Moc nás těší obrovský zájem dobrovolníků, kteří pravidelně sledují čapí hnízda ve svém okolí. Již nyní lidé pozorovali na 457 hnízdech vzrostlá čapí mláďata. Zbývá stále ale ještě více než 385 hnízd, kde víme o existenci malých mláďat, ale nevíme, jestli se jim podařilo přežít, dosáhnout vzletnosti,“ říká Gabriela Dobruská z ČSO, koordinátorka programu Čapí hnízda.

Právě počet velkých mláďat je proto pro ornitology při vyhodnocování úspěšnosti hnízdění klíčový. „Malá mláďata nemůžeme do vyhodnocení zahrnout, protože byla pozorována ve věku, kdy jsou ještě hodně zranitelná. Hnízdo s malými mláďaty, svítící na mapě oranžově, zůstane hnízdem s nejasným osudem. Proto je klíčové, aby co nejvíce hnízd do konce sezóny na mapě zčervenalo. A to je možné pouze další kontrolou. Stejně tak je dobré zkontrolovat hnízda, která nebyla již dlouho kontrolována a na mapě se zobrazují trojúhelníkem,“ vysvětluje Dobruská.

„Pozorování čápů je skvělou aktivitou pro rodiny s dětmi a příjemným zpestřením prázdninových výletů. Pokud vyrážíte na výlet či dovolenou po Česku, stačí nahlédnout do čapí mapy a možná zjistíte, že se v okolí vaší destinace nebo po cestě na ni nachází nezkontrolované čapí hnízdo. Třeba na něm mají čápi mladé, jen o nich nevíme, “ říká Dobruská.

Momentálně se na hnízdech již nacházejí odrostlejší mláďata. „Ta už svým vzhledem začínají připomínat dospělé ptáky. Nejjednodušším způsobem, jak je odlišit od dospělců, je zaměřit se na jejich zobák a nohy, které mají šedé zbarvení. Proto je dobré vzít si s sebou dalekohled,“ radí Dobruská.

Důležité jsou i údaje o prázdných hnízdech. „Někdy se stane, že čapí hnízdo nebo hnízdní podložka zůstane neobsazená. Jindy může hnízdění, i když už začalo, skončit neúspěšně, anebo už mláďata hnízdo opustila. To všechno jsou nesmírně důležité informace pro co nejpřesnější vyhodnocení úspěšnosti hnízdění. Je potřeba vytrvat a hnízda sledovat až do konce sezony – jen tak získáme ucelený obrázek o celé hnízdní sezoně,“ vyzývá Dobruská.

Ornitologové zároveň připravili nástroj na získání dat o stavu hnízd. “Tato data využijí krajské úřady, energetici a dalších organizace i jednotlivci, kteří se jejich opravám věnují. ČSO bohužel nemá kapacity, aby zajistila zlepšení stavu hnízd,” doplňuje Dobruská. Informace o stavu hnízda bude možné zadávat již v tomto týdnu, ale pouze přes web birdlife.cz/capi, nikoli mobilní aplikaci. Dobrovolníci pak mohou pokračovat v monitoringu stavu hnízd i po skončení sezony.

ČSO sleduje průběh hnízdění čápů bílých v programu Čapí hnízda od roku 2014, kdy byli čáp bílý a čáp černý vyhlášeni ptákem roku 2014 u příležitosti jejich celostátního i mezinárodního sčítání.

