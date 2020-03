Hledá se ekologický vizionář. Odnese si cenu Josefa Vavrouška, který zemřel před 25 lety

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Evy a Josefa Vavrouškových Josef Vavroušek za svým stolem na Federálním výboru pro životní prostředí.

Před pětadvaceti lety zemřel ekologický vizionář Josef Vavroušek. Jeho následovníky hledá Nadace Partnerství. Organizace ocení přínos pro životní prostředí cenou nesoucí ekologovo jméno.

Josef Vavroušek byl prvním ministrem životního prostředí, ekologem, publicistou a horolezcem. Je také označovaný jako vizionář, který navrhl odvážnou reformu OSN. Pro Česko i Evropu si přál cestu trvale udržitelného rozvoje. Jeho snahy o lepší budoucnost zmařila lavina, pod níž v roce 1995 zahynul spolu s dcerou Petrou.Už ve 23. ročníku ceny Josefa Vavrouška oceňuje pokračovatele jeho odkazu Nadace Partnerství. Nominace na prestižní ekologickou cenu jsou otevřeny do poloviny dubna.

„Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody,” napsal v roce 1993 Vavroušek pro Literární noviny. Tedy v době, kdy v Česku po okamžiku nadějných vyhlídek pro životní prostředí začala opět vítězit myšlenka ekonomického růstu, kterým jsme se měli co nejrychleji přiblížit západním ekonomikám.

Vavroušek varoval, že příroda má jen omezenou schopnost obnovy: „Velká část zdánlivě úspěšně vyřešených otázek spočívá pouze v přesunutí nákladů z řešitele na přírodu. Schopnost přírody velkoryse se vyrovnávat s negativními dopady lidské činnosti postupně klesá.”

Prosazoval proto myšlenku trvale udržitelného způsobu života. Toho lze podle Vavrouška dosáhnout jen změnou hodnot společnosti. Odklonem od kořistnického vztahu k přírodě, od důrazu na soutěživost, kvantitativní růst nebo konzum, a zaměřením na kooperaci, uvědomělou skromnost a toleranci.

O čtvrt století později je jeho odkaz stále platný. Česko tedy hledá nové Vavroušky. Nominovat můžete osobnosti, které usilují o změny jak na komunitní, tak na celostátní úrovni.

Loňskými laureáty byli Dalibor Dostál oceněný za za výjimečný počin – přivedení divokých koňů, zubrů a praturů do Milovic a Pod Benátecký vrch, hnutí Limity jsme my a Fridays For Future v kategorii Ekozásek a ekologický novinář a publicista Ivan Makásek za dlouhodobý přínos.

