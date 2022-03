Hnojiv možná bude nedostatek, Lovochemie už dvakrát omezila výrobu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stuart Rankin / Flickr.com Příčinou růstu cen hnojiv byl v loňském roce podle Heřmanského růst ceny zemního plynu, který tvoří přibližně 90 procent variabilních nákladů výrobců minerálních hnojiv.

Lovosická Lovochemie dvakrát omezila výrobu hnojiv, a to v prosinci a lednu. Produkci omezují i další firmy. Hrozí, že na trhu budou hnojiva chybět, a to právě ve chvíli, kdy je potřebují zemědělci na jarní práce na polích nejvíce. Cena hnojiv výrazně vzrostla už loni a letos trend růstu pokračuje. ČTK to řekl Pavel Heřmanský, mluvčí skupiny Agrofert, do které Lovochemie patří. Lovosický podnik je největším výrobcem hnojiv v Česku.

Příčinou růstu cen hnojiv byl v loňském roce podle Heřmanského růst ceny zemního plynu, který tvoří přibližně 90 procent variabilních nákladů výrobců minerálních hnojiv. Trend růstu ceny zemního plynu pokračuje a k tomu rostou ceny elektřiny a ropy. "Z těchto důvodů masivně rostou ceny všech vstupů a výrobních nákladů," uvedl mluvčí.

Zákazníci v podzimní sezoně nakupovali podle mluvčího přibližně podobné množství hnojiv jako v předchozích letech. Část zemědělců ale hnojiva nenakoupila a spekulovala o poklesu ceny v jarních měsících. "Hnojiv bude nedostatek, protože se mnoho výrobců minerálních hnojiv v EU za současné situace rozhodlo omezit výrobu, nebo ji dokonce úplně zastavit," uvedl Heřmanský.

Lovochemie částečně omezila produkci v prosinci a lednu. "V současné chvíli vyrábíme bez omezení. O výrobě na další měsíc budeme rozhodovat v posledním březnovém týdnu," řekl mluvčí.

V roce 2021 vyrobili v Lovosicích přibližně 900.000 tun hlavních hnojiv, což je oproti roku 2020 mírný nárůst. Přibližně 60 procent zákazníků je z ČR a 40 procent výrobků vyváží firma do Evropské unie i mimo ni. Ledek vápenatý vyváží podnik z přibližně 98 procent do zemí s intenzivní ovocnářskou a zelinářkou produkcí, což Česká republika není.

