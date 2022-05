Hnutí Duha: Odklad environmentálních opatření ohrožuje kvalitu půdy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ristina121 / Ristina121 / Good Free Photos Ilustrační foto

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podle Hnutí Duha usilováním o odklad environmentálních opatření, jako je střídání plodin nebo vyčlenění neprodukčních ploch, riskuje zhoršení biodiverzity a kvality půdy. Ministr odsunutí těchto opatření zdůvodňuje potřebou zachování potravinové bezpečnosti.

Ministerstvo tento týden oznámilo, že požaduje pro další dotační období v některých ekologických požadavcích na zemědělce větší flexibilitu. ČR podle Nekuly podporuje, aby se odložilo plnění požadavku na rotaci plodin, podle kterého by od příštího roku nesměly být na stejném pozemku pěstovány dva roky po sobě stejné plodiny. "Z důvodu posílení produkce považujeme za vhodné zmírnit požadavek vyčlenění neprodukčních ploch na orné půdě," doplnil.

Aktivisté považují střídání plodin za jeden ze základních ekologických požadavků, který by měli zemědělci v celé EU plnit od příštího roku. Vláda už letos umožnila hospodařit na plochách, které by jinak měly zůstat ležet ladem, a to v reakci na růst cen potravin a situaci způsobenou hlavně válkou na Ukrajině.

Hnutí upozornilo na to, že neprodukční plochy jako meze, remízky nebo například ochranné pásy kolem vodních toků jsou důležité pro zastavení poklesu biodiverzity, která je již nyní ve špatném stavu, přičemž tato opatření pomáhají i zadržovat vodu v krajině. Podpora biodiverzity je také součástí programového prohlášení vlády, kde se uvádí, že "minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu".

Podle koordinátora zemědělské kampaně Hnutí Duha Martina Rexy je snaha obětovat ekologické ambice krátkozraké řešení. "Ministr Nekula by měl přehodnotit své kroky, které ohrožují dlouhodobou schopnost produkovat potraviny a v rámci EU hledat opatření, která budou výhodná pro lidi i pro přírodu, ne výhodné pro agrobyznys a na úkor přírody," uvedl.

Podle hnutí by měla být mimo produkci totiž jen tři až čtyři procenta zemědělských ploch a odložení tohoto požadavku nijak zásadně neovlivní produkci potravin ani ceny obilí. Odvolává se také na výzvu více než 600 světových vědců, kteří před opuštěním environmentálních ambicí varují.

Hnutí Duha za účinnější řešení než odklad ekologických požadavků považuje úsilí o snížení plýtvání potravinami nebo snižování spotřeby živočišných produktů. Živočišná výroba v EU totiž spotřebuje přes 60 procent vyprodukovaných obilnin na krmiva. "Podle odhadů by stačilo desetinu až třetinu obilnin určených v EU pro dobytek přesměrovat pro přímou spotřebu lidí, aby se výpadek z Ukrajiny nahradil," uvádí hnutí.

