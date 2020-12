Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Podle místopředsedy Starostů Petra Gazdíka Brabec v případu buď selhal, nebo kryje soukromou firmu.

Starostové a nezávislí (STAN) ve Sněmovně vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k odstoupení kvůli otravě řeky Bečvy. Podle místopředsedy Starostů Petra Gazdíka Brabec v případu buď selhal, nebo kryje soukromou firmu. Nechová se však jako ministr životního prostředí, podle Gazdíka navíc selhává i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Brabcovo vyjádření ČTK shání.

Gazdík řekl, že k případu by se tento týden ve čtvrtek v 11:00 měla vrátit Sněmovna. "Kauza už přerostla hranice ekologické katastrofy, stala se také selháním institucí demokratického státu," uvedl. Na základě informací Deníku Referendum by měl podle Gazdíka Brabec odstoupit. "Buď on a jeho ministerstvo selhali, nebo ministr kryje soukromou firmu, která znečistila Bečvu a způsobila ekologickou katastrofu," uvedl.

Obě dvě možnosti jsou v případě ministra životního prostředí tragické, dodal. "V této kauze evidentně selhávají instituce demokratického státu, je tu velké podezření, že může docházet ke střetu zájmů pana ministra Brabce jako bývalého zaměstnance Agrofertu," dodal.

Deník Referendum v pondělí uvedl, že v den otravy řeky Bečvy se ve valašskomeziříčské chemičce Deza stala havárie. Deza patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chemička po otravě řeky popřela, že znečištění šlo od ní. Mluvčí ČIZP Radka Nastoupilová poté ČTK řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního šetření vyloučili jako možného původce havárie společnost Deza.

O Bečvě chce Gazdík hovořit s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Selhávají totiž podle něj i orgány činné v trestním řízení a státní zastupitelství. Závěrem schůzky by mělo být rozhodnutí, zda vyšetřování prověří Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), nebo by měla Sněmovna zřídit zvláštní komisi.

Komunisté chtějí o věci debatovat ve Sněmovně, je podle nich ale třeba počkat na vyjádření policie avizované na 20. prosince. Poslankyně KSČM Marie Pěnčíková novinářům řekla, že se jí nelíbí vyjádření lidovců a Starostů vzhledem k tomu, že se havárie stala v době, kdy Zlínský kraj vedla jejich koalice.

Kvůli nejasnostem v případu vznikla petice, kterou za týden podepsalo téměř 7500 lidí. Obsahuje osm otázek pro ČIŽP, Povodí Moravy, vládu, Brabce a město Valašské Meziříčí. "Nejasností je kolem celého případu příliš, což důvěře veřejnosti v instituce příliš neprospívá. Jediným řešením, jak tuto důvěru obnovit, je, aby zapojené instituce poskytly veřejnosti alespoň základní informace o svém postupu," sdělil ČTK mluvčí petice Šimon Gilar.

Brabec při posledním projednáváním případu ve Sněmovně 13. listopadu uvedl, že si nedovede představit, že by se únik kyanidu nedošetřil. "Jinak by zůstala pachuť," řekl. Případ vyšetřuje policie, znalec by jí měl poskytnout stanovisko k rozboru vzorků nejpozději ve druhé polovině prosince. Brabec se ohradil proti nařčením, že by něco kryl.

Ekologická havárie v září postihla řeku Bečvu pod Valašským Meziříčím až po Přerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

