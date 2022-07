Hradec Králové rozšíří cyklostezky v lesích o důležitý úsek k lesnímu hřbitovu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hradec Králové chce v srpnu začít stavět v městských lesích důležitý úsek cyklostezky mezi vstupem do lesů u Zděné boudy a lesním hřbitovem. Dosud trasu musejí cyklisté a bruslaři zdolat s velkou opatrností po úzké silnici společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy. Cyklostezka bude dlouhá 800 metrů a široká tři metry a povede souběžně se silnicí. Hradecká společnost Okrouhlický by ji měla postavit do jara příštího roku za 7,9 milionu korun s daní, uvedla radnice.

Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové mají rozlohu 3800 hektarů a slouží hlavně k rekreaci obyvatel. Ročně je navštíví skoro milion lidí.

"K vybudování stezky přistupujeme na základě připomínek a podnětů od veřejnosti. Výrazně zvýší bezpečnost cyklistů, bruslařů, chodců a dalších sportovců, řidiči budou moci počítat s plynulejší jízdou," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Vybudováním několik let chystané cyklostezky k lesnímu hřbitovu zároveň vznikne v městských lesích ucelený desetikilometrový asfaltový okruh pouze pro cyklisty, bruslaře či jezdce na kolečkových lyžích. Okruh začíná u Zděné boudy a vede k lesnímu hřbitovu a dále cestami Hradečnice a Písečnice, kolem Stříbrného rybníku a střelnice zpět ke Zděné boudě.

Na stavbu by město chtělo získat dotaci téměř sedm milionů korun ze Státního fondu dopravní struktury.

Při rekreaci v lesích lidé kromě okruhu pro bruslaře a cyklisty mohou navštívit pohádkové stezky, přírodní posilovnu či rytířské hradiště. Ve dvou oborách mohou vidět divoká zvířata. Lesy spravuje městská společnost Městské lesy Hradec Králové.

reklama