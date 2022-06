Hudební festival reBarbora zaměřený na udržitelnost vyprodukoval minimum odpadu

Foto | BRUNO EMMANUELLE / BRUNO EMMANUELLE / Unsplash Odpad z festivalu zaplnil čtyři kontejnery s celkovou kapacitou 4000 litrů. Pokud by akce do detailu nedbala na celkovou udržitelnost, bylo by odpadu pětkrát více. Ilustrační foto

Odpad vzniklý během dvoudenního hudebního festivalu reBarbora v Karviné, který si dal za cíl minimalizovat dopad na životní prostředí, zaplnil čtyři kontejnery s celkovou kapacitou 4000 litrů. Pokud by akce do detailu nedbala na celkovou udržitelnost, bylo by odpadu pětkrát více. Směsného a plastového odpadu navíc bylo jen minimum. Osvědčilo se například třídění biologického odpadu. ČTK to sdělili pořadatelé festivalu. Na akci, která se na konci května konala v areálu bývalého Dolu Barbora, vystoupili například David Koller, Richard Müller nebo Horkýže slíže.

Podle pořadatelů se ukázalo, že snaha o minimalizování odpadu má smysl. "Výsledek nás nadchl. Minimum odpadu bylo zřetelné už během samotné akce. Areál festivalu byl stále uklizený a nikde se nehromadily pytle s odpadky. Po skončení dvoudenního festivalu se nám vše vešlo do čtyř kontejnerů s celkovou kapacitou 4000 litrů. Většinu z toho navíc tvořil papír a sklo," uvedl za organizátory Matěj Ostárek.

Některé testované věci se podle něj osvědčily natolik, že je organizační tým aplikuje už v červenci na festivalu Štěrkovna Open Music v Ostravě. "Jde například o separování biologického odpadu a zbytků jídel. Využívat budeme i vratné kelímky na teplé nápoje," uvedl Ostárek.

Naopak jako nepoužitelné pro větší akce vnímá vratné kelímky na tvrdý alkohol, které zkoušeli jako první v Česku. "U akce rozsahu reBarbory Open Music to ještě šlo. Ale problém je, že jich dodavatel nemá dostatečnou zásobu. Navíc tento systém hodně zatěžuje návštěvníka, když kupuje více panáků pro své kamarády a za každý musí platit zálohu," uvedl Ostárek.

Jen částečně se pak podle něj osvědčily vratné a omyvatelné misky na jídlo. "Misky byly vhodné na pokrmy jako nudle či klobása. Když si někdo dal langoš, už tak úplně vhodné nebyly. Tady by bylo potřeba nabídku produktů rozšířit i o vratný a omyvatelný talíř," uvedl Ostárek.

