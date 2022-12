Hyundai a LGES zvažují postavit dva závody na baterie do elektroaut v USA

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jihokorejské společnosti Hyundai Motor a LG Energy Solution (LGES), dceřiná firma LG Chem, zvažují výstavbu dvou společných závodů na výrobu baterií do elektromobilů ve Spojených státech. S odvoláním na jihokorejská média o tom na konci listopadu informovala agentura Reuters. Společnost LGES se k věci odmítla vyjádřit. Automobilka Hyundai na dotaz o komentář nereagovala. Výši investice média nezmiňují.Závody mají stát ve státě Georgia a každý z nich by měl mít roční kapacitu přibližně 35 gigawatthodin (GWh). To by stačilo na napájení přibližně jednoho milionu elektromobilů. Továrny budou pravděpodobně umístěny v blízkosti nového závodu Hyundai na výrobu elektromobilů a pomohou společnosti splnit pravidla pro dotace na elektromobily ve Spojených státech.

Takzvaný zákon o snížení inflace podepsal americký prezident Joe Biden v srpnu po mnohaměsíčním vyjednávání v Kongresu. Rozsáhlý soubor opatření zahrnuje mimo jiné investice do zelené transformace ekonomiky s důrazem na podporu domácího průmyslu. Konkrétně jde například o daňové úlevy na elektromobily vyrobené v USA nebo podporu výroby baterií a komponentů pro nízkoemisní elektrárny.

Pro získání amerických daňových úlev na elekroauta bude na základě tohoto zákona od příštího roku nutné, aby alespoň 40 procent finanční hodnoty klíčových minerálů pro baterie pocházelo ze Spojených států nebo ze země, s níž má Washington dohodu o volném obchodu. Tento podíl se v roce 2027 zvýší na 80 procent.

Opatření tvrdě dopadlo na jihokorejské automobilky Hyundai a Kia. Po zavedení nových pravidel totiž většina jejich vozů nesplňuje podmínky pro udělení daňové úlevy pro elektromobily. Konkrétně jde o 70 procent ze 72 modelů, na něž se dříve dotace na elektroauta vztahovaly.

Jihokorejský tisk v pátek informoval, že Hyundai a firma SK On, bateriová divize energetické skupiny SK Innovation, plánují investovat přibližně 2,5 bilionu wonů (43,7 miliardy Kč) do výstavby nové továrny společného podniku, která bude také v Georgii.

Automobilka Hyundai v tomto americkém státě zahájila výstavbu nového závodu na elektromobily a baterie za 5,5 miliardy dolarů (necelých 130 miliard Kč) minulý měsíc. S komerční výrobou tam chce začít v první polovině roku 2025, počítá s roční kapacitou 300.000 vozidel. SK On má v Georgii dva závody na baterie.

