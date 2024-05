Intersucho: Postupující sucho působí zemědělcům čím dál větší potíže

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Postupující sucho v některých částech Česka působí zemědělcům stále větší potíže. V mnohých regionech v dubnu pořádně nepršelo a zaseté jarní plodiny zatím čekají na vodu, aby vůbec vzešly. Vyplývá to z hlášení zemědělců pro web Intersucho. Někteří už očekávají snížení výnosů. Kromě sucha navíc škodil v minulých dnech i mráz, který páchal škodu nejen na ovocných stromech a vinicích.

Zatím sucho není tak velký problém jako v některých předešlých letech, ale začíná přibývat hlášení, která konstatují, že se nedostatek vody výrazně projeví sníženými výnosy. Zatím pouze z Mladoboleslavska zemědělci hlásí, že ztráta bude vyšší než 40 procent, farmáři z Lounska uvádějí, že bude mezi 30 a 40 procenty. Voda chybí také na Písecku, Příbramsku, Kolínsku, Litoměřicku a v okrese Praha-východ, kde by mohly ztráty dosáhnout deset až 30 procent. Nijak dramatická momentálně není situace na obvykle vyschlé jižní Moravě, kde zemědělci zatím předpokládají, že by ztráty mohly být do deseti procent.

Extrémem v hlášení je sedlák z Kuthohorska, který uvedl, že za březen a duben napršelo pouhých 11 milimetrů vody. "Plodiny melou z posledního, s jařinami končíme," uvedl. Z Příbramska hlásí za duben pouhých sedm milimetrů srážek a uvadající plodiny na jižních svazích.

Předpověď počasí na dalších devět dnů je značně nejistá. Předpovědní modely se rozcházejí v množství srážek i v jejich prostorovém rozložení. Zatímco například podle evropského modelu by mohla být v polovině příštího týdne jižní polovina Česka bez sucha, podle kanadského a amerického modelu se bude sucho v jižních a středních Čechách nadále prohlubovat.

Kromě sucha farmáři reportují i dopady mrazů. Všímají si i toho, jak mráz poškodil nejen ovocné stromy, vinice či polní plodiny, ale například i listnaté stromy. Mráz je často spálil na okrajích lesů, na Děčínsku například "slabší větve a semenáčky místy vypadají, jako by je olíznul požár".

Počasí letos provází extrémní projevy už několik měsíců po sobě, které vegetaci neprospívají. Negativní dopady na úrodu a výnosy zemědělců budou podle jejich různých vyjádření značné.

