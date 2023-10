Irské Killarney vymýtilo jednorázové kelímky na kávu, ročně tvořily tuny odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Je to opravdu chytré. Je to stejné, jako když člověk uvažuje, jak zorganizovat odpad, který vytváří. Je to o zvyku," uvedla jedna ze zákaznic. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V irském Killarney už si lidé kávu v jednorázovém kelímku nekoupí. Město totiž kelímky na jedno použití vymýtilo a pochvaluje si, že tak snížilo roční objem odpadu o 18,5 tun, uvedl deník The Guardian. Dříve totiž končilo v koších po městě asi 23 000 těchto kelímků za týden, což je přes milion ročně.

Kelímky tak plnily koše na ulicích po městě, které má asi 14 500 obyvatel, a mohly být k vidění i podél cest v okolních lesích. "Bylo to jako mor," popsal Michael Gleeson, předseda občanské iniciativy Killarney Looking Good (Dobře vypadající Killarney).

Killarny je teď první irské město, které postupně upustilo od kelímků na kávu na jedno použití. Gleeson doufá, že iniciativou se budou inspirovat další města po celém Irsku i za jeho hranicemi.

Když si chce člověk koupit v Killarney kávu s sebou, musí si buď do kavárny přinést vlastní kelímek nebo zaplatit zálohu dvě eura (zhruba 50 korun). Za ní dostane znovupoužitelný kelímek. Když ho vrátí, kavárna mu na oplátku vrátí zálohu. Do iniciativy se zapojilo 50 místních podniků včetně továrny, do níž si nyní mají zaměstnanci nosit vlastní kelímek.

"Je to skvělý nápad," uvedl 43letý Paul McClure z amerického San Diega, kterého zastihli novináři v Killarney. Uvedl, že proti zaplacení zálohy nic nemá. Kelímek může vrátit na 400 různých místech po celém Irsku, která se zapojila do širší kampaně na snížení odpadu. Je mezi nimi i dublinské letiště.

Nápad přivítala také Islanďanka Thorunn Einarsdottirová, která si vychutnávala kávu v místní kavárně. "Je to opravdu chytré. Je to stejné, jako když člověk uvažuje, jak zorganizovat odpad, který vytváří. Je to o zvyku," uvedla.

reklama