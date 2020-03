Jak na zdravotní stav stromů? Speciální software vytvoří 3D model

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | SZTK Jsou v dobrém stavu? Může pomoci software.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brněnští arboristé ve spolupráci s IT odborníky vyvinuli software AdBiAn , který pomůže vyhodnotit zdravotní stav stromu. Software vytvoří 3D model stromu, na kterém je možné otestovat stabilitu stromu v nejslabších bodech. Model poskytuje informace o odolnosti stromu vůči zlomu a vývratu pod větrným náporem, pomáhá vyhodnotit správnou péči a zvýšit tak jeho životnost. Díky softwaru je možné včas odhalit a odstranit stromy, které jsou pro své okolí nebezpečné. Odborníci nástroj představili na Arboristické konferenci, která proběhla na konci února na České zemědělské univerzitě v Praze.

Aby stromy ve městě přežily, potřebují vhodnou péči. Na vyhodnocení toho, jak se o strom správně postarat, vznikl nový software AdBiAn. "Pracuje s daty, která specialisté nasbírají v terénu. Vytvoří na jejich základě 3D model stromu, z něhož sám vypočítá odolnost vůči větru, zlomu a vývratu. Stanoví bezpečnostní koeficient, který ukazuje, jaká je míra destabilizace stromu a jakým pěstebním zásahem ho lze stabilizovat," vysvětluje Ondřej Kolařík z projektu AdBiAn, který software na pražské konferenci představil.

Zdroj | AdBiAn Software AdBiAn

Software pomáhá vyčíslit pozitiva, která strom okolí přináší – například uložení CO2, ochlazení okolní teploty i plochu stínění. "Všechny tyto informace ukazují, jak hodnotný je strom pro své okolí, což nám dává argumenty pro jeho ochranu,“ říká Kolařík.

3D model, který software vytvoří, je možné použít do vizualizací, popřípadě ho vytisknout na 3D tiskárně. Navíc umožňuje vizualizovat potřebná stabilizační opatření na konkrétním stromu.

Doteď se experti spoléhali převážně na ruční měření, popřípadě prováděli drahé přístrojové testy, které spočívaly v tom, že je na kmen stromu připevněn akustický tomograf, který pomocí šíření zvuku dřevem odhalí vnitřní strukturu dřeva a rozsah případných defektů. Tyto klasické testy se však svou cenou pohybují kolem 10 tisíc korun za měření jednoho stromu. AdBiAn může ušetřit peníze i čas, navíc je díky němu možné zachránit i cenné stromy, které by klasickým postupem byly hodnoceny jako rizikové.

„Díky novému nástroji dokážeme přesně změřit rozsah dutiny a to, zda strom a jeho stabilitu ohrožuje. Pomáhá nám to zachraňovat staré stromy, které sice na pohled vypadají, že jsou na konci životnosti, ale ještě jsou v natolik dobrém stavu, že budou celou řadu let poskytovat domov vzácným druhům živočichů,“ upřesňuje Ondřej Kolařík.

Zdroj | AdBiAn

Kromě záchrany hodnotných stromů umožňuje software i opak – včasné odhalení poškozených a nebezpečných dřevin, které na pohled působí zdravě. Z městské zeleně je tak možné odstranit stromy, u kterých hrozí zlom či vývrat a pro své okolí tak představují riziko.

Péče o již existující stromy je v době klimatických změn zásadní, protože nová výsadba začne jejich funkci plnit až za mnoho let. Mimolesní zeleň pomáhá ochlazovat města, udržuje v krajině vodu a vede k udržení biodiverzity. Stromy přitom ohrožuje jak sucho a nedostatek vláhy, tak i nemoci a parazité, kteří oslabené dřeviny napadají. Vhodné zásahy délku života a celkovou vitalitu stromů podpoří.

Software je výsledkem spolupráce brněnských arboristů a IT pracovníků. Mobilní aplikaci pro sběr dat, která poté software AdBiAn zpracovává a vyhodnocuje, pak vyvinula firma Notum Technologies.

reklama