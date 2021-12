Jediný druh lemura, který umí zpívat, má smysl pro rytmus jako lidé

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michael Sale / Flickr Vědci zatím netuší, proč indriové oplývají tímto jedinečným talentem. Myslí si, že zpěv se u nich vyvinul, aby mohli komunikovat na dlouhé vzdálenosti a chránit své území.

Indri indri, který je největším z přežívajících lemurů, je jedním z mála zvířat, které má smysl pro rytmus. Vyplývá to ze studie , kterou publikoval odborný časopis Current Biology. Vědci v ní zkoumali, zda je jediný zpívající druh lemura na světě schopen vytvářet rytmické vzorce, a zjistili, že umí dva, které v hudbě dělají i lidé.

Autoři studie definovali rytmus jako "trvalé vzorce, které se skládají ze zvuků a ticha". Serveru CNN to řekla spoluautorka studie Chiara De Gregoriová z Turínské univerzity. Její tým se pokoušel zjistit, zda je tyto vzorce možné objevit i ve zpěvu indriů, který na první poslech připomíná spíše kvílení.

Vědci po 12 letech výzkumu analyzovali 636 nahrávek vokalizací od 39 dospělých indriů a zjistili, že s lidmi sdílejí dva různé rytmické vzorce. Prvním z nich je takzvaná izochronie, která nastává, když jsou mezi tóny rovnoměrně rozmístěné intervaly. Vědci dále zjistili, že tito lemuři zpívají v poměru jedna ku dvěma, kdy je druhý interval dvakrát delší než první. Podle De Gregoriové je možné najít oba typy těchto intervalů například v písni We Will Rock You od britské rockové skupiny Queen.

Další analýza ukázala, že samečci indriů udrželi své tóny déle a dělali ve zpěvu delší intervaly než samičky. De Gregoriová poznamenala, že zpěv vyžaduje značné množství energie a delší intervaly umožňují samcům vydržet zpívat déle.

Shromažďování nahrávek lemurů nebylo snadné. Indriové žijí v korunách stromů ukrytých v hloubi madagaskarského deštného pralesa. Výzkumníci strávili roky jejich sledováním, aby se jim podařilo zpěv zachytit. Vědci zatím i přes letitou analýzu netuší, proč indriové oplývají tímto jedinečným talentem. Myslí si, že zpěv se u nich vyvinul, aby mohli komunikovat na dlouhé vzdálenosti a chránit své území.

"Hudba je důležitou součástí našich životů, ale o jejím smyslu se stále diskutuje," řekla De Gregoriová. "Naše výsledky mohou být důležitým důkazem pro to, jak chápeme původ našich rytmických schopností a naši vášeň pro tanec a hudbu," dodala.

Dalším krokem v jejím výzkumu je zjistit, zda tato ohrožená zvířata umějí zpívat od narození, nebo je to dovednost, které se učí až v průběhu života.

