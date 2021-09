Jednání o Turówu se podle Brabce zásadně posunula, zůstává několik sporných bodů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vyjednávání zástupců Polska a Česka o situaci kolem polského hnědouhelného dolu Turów se zásadně posunulo, oznámil v noci po středeční schůzce se svým polským protějškem Michalem Kurtykou ČTK český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle něj se podařilo shodnout na dalších otázkách a věří v konečnou dlouhodobou dohodu. Jednání budou pokračovat dnes. Termín, kdy by se obě strany mohly definitivně dohodnout, ministr odhadovat nechtěl.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie těžbu přerušit odmítá, protože takový krok by měl podle ní negativní dopady na energetickou bezpečnost země.

"Musím říct, že jsme se posunuli v mnoha otázkách opravdu zásadně," uvedl Brabec, který byl s výsledkem středečního jednání spokojen. Další kolo jednání začalo dnes od 09:00. Kdy by se obě strany mohly dohodnout na definitivním řešení, ovšem odhadovat nechtěl, protože je nutné některé záležitosti dojednat i s dalšími partnery. Cílem obou stran je podle ministra dosáhnout dohody, která by na mnoho let nastavila česko-polské vztahy v otázce dolu Turów.

Při jednáních mezi Českem a Polskem o hnědouhelném dolu Turów u společných hranic obou států je většina věcí dojednaná, zůstalo několik sporných bodů, řekl ČTK liberecký hejtman Martin Půta (STAN). "Většina věcí je vyjednaných, zůstala nám malá skupina problematických bodů. Některé jsou trochu problematické pro kolegy z Polska a některé trochu pro nás. A dnes společným cílem je dotáhnout to do nějakého kompromisu, který bych označil za návrh textu, který může být poté předložen premiérům, a ti se rozhodnou, kdy a jakou formou to předloží do vlád," uvedl Půta. Konkrétní sporné body nechtěl upřesnit, protože věří v dohodu vyjednavačů obou zemí.

Podle Brabce se nyní podrobně jedná o technických opatřeních pro zmírnění důsledků těžby, jako jsou filtrační stěna a zemní val. "Na první pohled se zdá, že jsou to technické detaily, ale ony jsou velmi důležité pro obě strany," dodal ministr.

Zástupci obou stran jednali o situaci už minulý týden v pátek a následně pak toto pondělí. Podle Brabce nejsou jednání jednoduchá. V pondělí se obě strany shodly na tom, že v zájmu obou zemí je rychlé dosažení dohody, řekl český ministr. Liberecký hejtman Martin Půta (STAN), který se pondělního jednání také zúčastnil, uvedl, že obě strany chtějí situaci raději řešit dohodou než soudními spory.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v neděli prohlásil, že Česko dostalo od Varšavy velmi dobrý návrh ohledně dolu Turów. "Tento návrh spočívá v tom, že obyvatelé příhraničních oblastí mohou počítat s reálnou finanční podporou z polské strany, pokud jde o projekty týkající se vody, související s vytvářením dalších bariér proti hluku a jinými investicemi," uvedl. Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v Turówu v řádu 40 až 50 milionů eur (1 až 1,25 miliardy Kč). Podle dřívějších informací by dohoda podle české strany měla obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje v obci Uhelná, která s dolem sousedí.

Polsko má za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole Turów platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč), sankce uvalil Soudní dvůr Evropské unie 20. září. Varšava má Evropské komisi (EK) vyplácet 500.000 eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polsko ještě pokutu platit nezačalo. S odvoláním na vládního mluvčího o tom v úterý informovala agentura PAP.

