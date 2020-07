Jezero Most se otevře v září, hotové jsou pláže i parkoviště

Licence | Některá práva vyhrazena

Jezero Most zůstane v majetku státu ve správě Palivového kombinátu Ústí (PKÚ). Radnice měla zájem o bezúplatné převedení jezera i všech okolních pozemků do vlastnictví. Jsou to historické pozemky, na nichž stávalo středověké město, které muselo ustoupit těžbě uhlí.