Jezero Most se pyšní více než 8000 zimujícími ptáky, spočítali ornitologové

Na jezeře Most ornitologové více než deset let pozorují a sčítají v zimním období ptáky, kteří tam nacházejí dostatek potravy i úkrytů. Letos jich napočítali přes 8000, mezi nimi třeba i vzácné severské kachny, potápky a podobně. ČTK to řekl ornitolog a kurátor zoologické sbírky v Oblastním muzeu a galerii v Mostě Jaroslav Bažant.

"Účastníme se takzvaného mezinárodního zimního sčítání vodních ptáků. Máme docela dobré výsledky. Jsou to stabilně vysoké počty a letos jsme jich napočítali přes 8000, a to 25 druhů. Je to přibližně srovnatelné všechny roky, co tam chodíme," uvedl ornitolog. Podle něj jezero Most patří k jednomu z nejvýznamnějších zimovišť v ČR.

Kromě několika druhů racků a tisíců lysek je možné na jezeře pozorovat také kachny divoké, poláky i vyloženě vzácné druhy. "Třeba severské kachny, jako je hoholka lední nebo turpan hnědý, vzácné potápky - potápku žlutorohou a potápku rudokrkou," zmínil některé raritní druhy Bažant. Kromě nich se mohou návštěvníci jezera při pozorování setkat i s ledňáčky, kteří jsou podle ornitologa v našich končinách poměrně běžnými ptáky. "Je na vodách, které prakticky nezamrznou, kdekoli," doplnil.

Ptákům se na jezeře daří i díky tomu, že jde o obrovskou vodní plochu, která nikdy zcela nezamrzne. Navíc se mohou vzdálit od břehů dostatečně daleko od lidí. "Mají kam odplout a jsou v komfortní zóně třeba 50 nebo 100 metrů od břehu, a to už je vzdálenost, kdy nereagují na to, že tam někdo chodí kolem," popsal ornitolog. Kromě toho je voda v jezeře plná potravy. Ptáci si mohou vybrat mezi různými druhy ryb i bezobratlých živočichů. V blízkosti jezera je navíc skládka komunálního odpadu, kam přilétají za potravou tisíce racků.

Za ptáky vyráží cíleně také řada návštěvníků jezera. Na stromy v okolí věší lojové koule a často krmí i vodní ptáky. Podle Bažanta jsou ideální potravou třeba vařené brambory nebo vařená rýže či zelenina. Zvířatům nevadí ani tvrdé pečivo, musí být v menším množství a nesmí být slané nebo kořeněné. "Pokud je to výjimečně, tak to na ně nemá zásadně negativní vliv," podotkl ornitolog.

Kolem jezera jsou umístěné informační tabule, kde se může veřejnost seznámit s obyvateli jezera. Dozví se o rybách a právě také o ptactvu, které vodní plochy obývá. Kromě jezera Most jsou v okolí ještě jezera Matylda a Benedikt. Bažant dodal, že pro ptáky nejsou tak lákavá, protože jsou menší a také nenabízejí tolik potravy.

