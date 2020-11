Jihočeská agrární komora: Zákaz klecových chovů je diskriminační

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | U.S. Department of Agriculture / U.S. Department of Agriculture / Flickr.com Horní komora také vyzvala podobně jako Sněmovna vládu "k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU".

Zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027, který schválil Senát, je podle agrární komory jižních Čech diskriminační krok, pokud nebudou ve stejné době zakázány v zemích, odkud se vejce do ČR vozí. Potravinářům hrozí, že budou mít zmařené miliardové investice. Rizikem je i nákaza ptačí chřipkou, která se šíří ve volných chovech. ČTK to řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

"Je to diskriminační krok, pokud se (klecové chovy) nezakážou i v zemích, ze kterých se do Česka vajíčka dovážejí, a to v i podobě zpracovaných výrobků, jako jsou sušenky či majonézy. Domníváme se, že je to populistické opatření. Doufáme, že nebudou znehodnocené investice, protože naši výrobci investovali obrovské miliardy do obohacených klecí," řekla ředitelka.

Z veterinárního hlediska považuje za výstrahu to, že v Evropě se enormně vyskytuje pro lidi nakažlivá ptačí chřipka. Šíří se mezi divokými, volně žijícími ptáky. Podle Šťastné hrozí nákaza právě ve volných chovech.

"Tedy v těch, do nichž se mají přesunout klecové chovy, o což usilují ekologičtí aktivisté. Navíc chov drůbeže ve velkých hejnech způsobuje slepicím obrovský stres a drůbež pak ve volných chovech vykazuje mnohem vyšší úmrtnost a vyšší výskyt například salmonely," řekla Šťastná.

Horní komora na popud svého zdravotního výboru vyzvala podobně jako Sněmovna vládu "k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU". Vyžádala si, aby ji kabinet o této věci informoval do konce března příštího roku. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) namítal, že posun v tomto směru lze očekávat až za rok. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

