Jihočeští vodohospodáři nainstalovali záložní zdroje energie za 71 milionů korun

Jihočeský vodárenský svaz (JVS) během podzimu uvádí do provozu tři záložní zdroje energie na hlavních čerpacích stanicích. Při výpadku energie dieselagregáty udrží stanice v provozu, aby byly schopné dál do soustavy čerpat pitnou vodu. Dva od září fungují v Drhovli a v Těšovicích. Třetí je nainstalovaný v Hosíně II, kde JVS čeká na dodání na míru vyrobeného tlumiče hluku, který si vyžádala protihluhokové studie. ČTK to řekl předseda představenstva JVS Antonín Princ."Bez této veřejné podpory by nákladný projekt, posilující bezpečnost dodávek pitné vody, bezesporu zatížil cenu vody předané, kterou od nás přebírají jihočeská města a obce,“ uvedl Princ. Práce na těchto třech vodárenských objektech začaly loni v říjnu. Součástí projektů jsou i lokální sklady pohonných hmot.

Tento měsíc vyberou dodavatele na dodání zbylých dvou agregátů pro čerpací stanice Hlavatce a Bukovec a instalují je během roku 2025. Tím dokončí celý projekt energetického zabezpečení chodu čerpacích stanic při dlouhodobém výpadku energie.

JVS v roce 2010 na úpravně vody Plav instaloval dva silné dieselagregáty, které ji při výpadku elektřiny udrží v provozu dva a půl dne a pitnou vodu dopraví do pěti klíčových čerpacích stanic. "Až dokončíme celý projekt, budeme schopni dodávat pitnou vodu nejen do čerpacích stanic, ale až ke koncovým uživatelům," dodal Princ.

Dalším problémem kromě nedodávání pitné vody by bylo zpětné uvedení celé soustavy do provozu. "Těžko si totiž představit, že by se postupně vyčerpala celá vodárenská soustava s 556 kilometry potrubí. Postupné napouštění vyprázdněných řadů, najetí všech čerpacích stanic a vodojemů by trvalo týdny kvůli postupnému odvzdušnění, odkalení, desinfekci řadů a kontrolním rozborům kvality. Žádné mobilní úpravny vody nebo cisterny soustavu nenahradí,“ dodal Princ.

Pořízení a instalace dieselagregátů stály 71 milionů korun, Jihočeský kraj poskytl dotaci 49,2 miliony korun. Vlastníkem JVS je 267 obcí a měst. Vodárenská soustava jižní Čechy patří v Česku k nejrozsáhlejším. Měří 556 kilometrů a na rozloze 6300 kilometrů čtverečních zásobuje pitnou vodou 400 000 obyvatel kraje.

