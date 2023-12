Jihokorejští farmáři v Soulu protestovali proti plánu zakázat chov psů na maso

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Volání po zákazu konzumace psího masa v Jižní Koreji roste. V 51milionové zemi vlastní více než šest milionů domácností psa jako mazlíčka, uvádí Reuters.

Desítky jihokorejských farmářů se dnes v metropoli Soulu střetly s policií při demonstraci, na níž protestovali proti vládnímu plánu zakázat chov psů na maso. Informovala o tom agentura Reuters.

Vládní strana prezidenta Jun Sok-jola předložila návrh zákona, který by měl obchodování se psím masem zakázat. Někteří poslanci přišli s podobnými návrhy již v minulosti, toto je ale poprvé, co má krok vládní podporu, píše agentura AP. Návrh údajně podporuje i velká část opozice.

Dnes se v blízkosti prezidentského úřadu shromáždilo asi 200 chovatelů psů na maso, majitelů restaurací a dalších lidí zapojených do tohoto průmyslu. Skandovali, zpívali, hrozili pěstmi a pronášeli projevy kritizující vládní plány.

Někteří farmáři do města přijeli s nákladními auty, na nichž měli psy v klecích, policisté jim ale přístup na místo demonstrace nepovolili. Při protestní akci policisté tři demonstranty zadrželi, sdělili farmáři.

Volání po zákazu konzumace psího masa v Jižní Koreji roste. V 51milionové zemi vlastní více než šest milionů domácností psa jako mazlíčka, uvádí Reuters. V průzkumu z loňského roku se dvě třetiny respondentů vyslovily proti konzumaci psího masa a pouze osm procent dotázaných uvedlo, že v posledním roce psí maso skutečně jedli. V roce 2015 bylo takových lidí ještě 27 procent. Kritici poukazují mimo jiné na to, že věc poškozuje pověst země v zahraničí a porušuje práva zvířat.

Kampaň proti obchodování se psím masem zesílila také díky jihokorejské první dámě Kim Kon-hi, která je milovnicí domácích zvířat a opakovaně podpořila zákaz zabíjení psů kvůli masu. Účastníci dnešní demonstrace manželku prezidenta Jun Sok-jola zasypali drsnými urážkami, uvedla agentura AP. Prezidentský pár má podle Reuters doma šest psů, včetně vodicího a záchranářského psa ve výslužbě.

Podle vládního návrhu zákona by měl být chov psů na maso ukončen do roku 2027. Farmáři by získali mimo jiné finanční podporu na zrušení stávajících provozů a zahájení nového podnikání.

Farmáři požadují pro ukončení svého podnikání delší období a chtějí přímé finanční odškodné, pokud se mají chovů vzdát. Argumentují také, že tento druh podnikání se sám vytratí, až starší občané, kteří jsou hlavními zákazníky prodejců psího masa, zemřou.

"Většině zaměstnanců v tomto průmyslu je 60 až 70 let, takže nehledají nové zaměstnání, ale slušný důchod," uvedl bývalý generální tajemník asociace farmářů Ču Jong-pong, který se také dnešní demonstrace zúčastnil. "Mezi mladými Jihokorejci je jen málo konzumentů psího masa, a tak se dá předpokládat, že se tento zvyk v příštích 15 až 20 letech stejně vytratí," dodal.

Kvůli masu se každoročně podle zmíněné asociace porazí 700.000 až milion psů, před deseti až dvaceti lety jich bylo několik milionů. Někteří aktivisté tvrdí, že údaje farmářů jsou přehnané. Chovatelé podle nich chtějí ukázat, že průmysl je příliš velký na to, aby se dal jen tak zničit, píše AP.

