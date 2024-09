Jižní Amerika zažívá nejhorší požáry za 15 let, nejhůře je na tom Brazílie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Jižní Amerika se letos potýká s nejhoršími lesními požáry za 15 let, podle brazilského institutu INPE bylo od ledna do poloviny září v tomto regionu zaznamenáno na 350 400 požárů, z toho víc než polovina v Brazílii. Kouř z lesních požárů zasáhl v posledních týdnech asi 60 procent území této největší latinskoamerické země. Podle deníku El País zaznamenali v Brazílii od začátku roku na 190 000 lesních požárů, což je už tolik, co za celý loňský rok.Od ledna do srpna požáry v Brazílii zničily asi 11,4 milionu hektarů, což je téměř trojnásobek rozlohy Švýcarska, uvedla francouzská rozhlasová stanice RFI. Zhruba polovina porostů zničených od začátku roku se nachází v Amazonii. V této oblasti, kde je největší deštný prales světa, jen v září evidují už na 31.400 požárů, což je o třetinu více než v roce 2019, kdy byl prezidentem krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro, široce kritizovaný za nedostatečný boj proti odlesňování pralesa označovaného za "zelené plíce" planety.

Současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva prosadil řadu opatření ve snaze odlesňování zbrzdit, což se mu daří. Například od loňského srpna do konce letošního července bylo v zemi odlesněna o téměř polovinu menší plocha než o rok dříve.

Prezident Lula nicméně tento týden přiznal, že vláda "nebyla stoprocentně připravená" na tak velkou vlnu požárů, a slíbil vyčlenit další prostředky na boj s nimi. Počty lesních požárů v Brazílii jsou stále daleko rekordu v roce 2007, kdy jich za celý rok zaznamenali na 394 000. Nyní je ale situace složitá i proto, že hořet začíná v různých regionech země skoro ve stejnou dobu, řekla agentuře AFP Ane Alencarová z institutu pro výzkum Amazonie (IPAM).

K velké vlně požárů přispívá sucho, které je v Brazílii nyní nejhorší od roku 1950 a s nímž se potýkají na asi 60 procentech jejího území. Podle meteorologů by mělo trvat ještě nejméně do poloviny října. Ministryně životního prostředí Marina Silvaová situaci přičítá klimatické změně.

Řeky v Brazílii vysychají, zvířata trpí žízní a některá umírají kvůli popáleninám. Kouř z požárů zahaluje dýmem města a způsobuje mnoha lidem respirační problémy. Požáry ohrožují také desítky domorodých kmenů v Amazonii, napsala tento týden agentura EFE.

Za velkou část lesních požárů v Brazílii mohou firmy a lidé, kteří vypalují lesy, aby měli další území pro chov dobytka či jinou zemědělskou činnost. Normálně je pro to nutné povolení místních úřadů, mnozí to ale dělají ilegálně. V současné situaci podle RFI platí zákaz pro celou zemi. Prokuratura podle vlády vyšetřuje přes padesát lidí kvůli vzniku lesních požárů.

