Jižní Morava má dle odborníků potenciál pro využití větru, elektrárny ale chybí

Jihomoravský kraj má spolu s Moravskoslezským krajem a Vysočinou nejvyšší potenciál pro využití větrné energie mezi kraji v Česku. Přesto na jeho území od roku 2009 nevznikla žádná nová větrná elektrárna, upozornila Komora obnovitelných zdrojů energie a Česká společnost pro větrnou energii.Potenciál pro výstavbu větrných elektráren ve vztahu ke své rozloze podle oborových sdružení nejlépe využívá Liberecký kraj, který má elektrárny na 29 procentech vhodných lokalit. Následuje Karlovarský kraj s 19 procenty a Ústecký kraj s 13 procenty využitých míst pro větrné elektrárny.

Na jihu Moravy je sedm větrných elektráren na třech místech na Znojemsku. V Břežanech je v provozu pět elektráren od roku 2005, v Banticích a Tulešicích stojí po jedné věži od roku 2008 a 2009. Celkový výkon těchto sedmi elektráren je 8,4 megawattu, loni společně vyrobily téměř 14 milionů kilowatthodin elektřiny. Průměrná domácnost v Česku spotřebuje přibližně 2000 až 3000 kWh za rok.

Podle analýzy Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR by na jihu Moravy mohlo stát až 200 větrných elektráren, což by instalovaný výkon zvýšilo na 1136 megawattů. Větrné elektrárny by pak zvládly pokrýt roční spotřebu přibližně milionu průměrných domácností.

"Jihomoravský kraj patří mezi regiony s vůbec nejlepšími podmínkami pro využití větrné energie, jeho značný větrný potenciál se však dosud téměř nevyužívá. Je to částečně dáno omezeními ze strany armády nebo ochrany ptactva, kvůli kterým je pro větrnou energetiku zapovězena velká část jinak příznivých oblastí. Přesto zde zůstává nemálo vhodných lokalit pro větrné elektrárny," uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Podle České společnosti pro větrnou energii by větrné elektrárny v budoucnu mohly pokrýt zhruba třetinu roční spotřeby elektřiny v Česku, nyní pokrývají asi jedno procento.

