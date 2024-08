Kanadské požáry loni vyprodukovaly za rok emise jako za deset let běžných požárů

Karel Zvářal 14.8.2024 14:04 Reaguje na Petr Elias

https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski



Zřejmě by si poradili sami, ale byli tak vybobkovaní z anonymního extrémisty, který 18 let terorizoval jejich společnost bombovými útoky ve jménu ochrany divočiny, že nebýt "náhody" a přispění jeho bratra, který poznal povědomé hlášky v manifestu, pokračovalo by to možná až do dneška. Od těch časů nahlížejí na problematiku jinak, mezitím však vyrostly generace, kterým toto (požáry) nejenže nevadí, ale dokonce to oslavují. Podobnost s čš čistě náhodná:-))

