Kanalizace ve vodou zničených Karlovicích bude nefunkční minimálně do Vánoc

Velká voda v Karlovicích na Bruntálsku značně poškodila tamní kanalizační síť. Některé její úseky úplně zmizely. Povodeň odnesla i kanalizační šachty. Rozsáhlé opravy potrvají měsíce. Bez kanalizace tak bude přibližně tisícovka lidí v bezmála 300 domech nejméně do Vánoc a možná ještě déle. ČTK do řekla starostka Jana Helekalová (Pro obnovu Karlovic). Obyvatelé jesenické obce se tak mají připojit na staré septiky, popřípadě budovat nové.Voda poškodila v obci i čističku odpadních vod. "Nejméně dva měsíce budeme čekat na výrobu nových průmyslových dmychadel," uvedla starostka s tím, že pak bude možné provoz čističky obnovit. Mnohem horší situace podle ní je u samotné kanalizace. V tomto případě žádný termín opětovného zprovoznění nemá. "Oprava potrvá nejméně do Vánoc. Možná i déle," řekla Helekalová.

Aktuálně situaci v obci řeší instalací mobilních toalet v ulicích. Toto řešení ale vydrží jen do prvních mrazů. "Pro domácnosti, co mají staré jímky, platí výjimka, že se na ně mohou dočasně napojit. Po opravě kanalizace se přepojí zpět," řekla. V Karlovicích je ale řada nemovitostí, jejichž majitelé už staré jímky zasypali nebo domy byly zkolaudovány s napojením na obecní kanalizaci. Jim nezbývá nic jiného, než si jímky vybudovat.

Obec v posledních dnech opakovaně navštěvovali experti, kteří hledali nejlepší a nejlevnější řešení, jak v Karlovicích kanalizaci obnovit. Nakonec dospěli k tomu, že nejlepším řešením je oprava stávající sítě. Náklady budou několik milionů korun. "První kalkulace budeme mít ve čtvrtek," řekla starostka. Už nyní ale ví, že takovou částku v rozpočtu nemá. Obecní úřad proto bude žádat o pomoc Moravskoslezský kraj.

Povodeň v Karlovicích zničila několik domů. Strhla i několik mostů. Obec je stále bez elektřiny a pitné vody. "V případě elektřiny máme dobré zprávy. Technici začali postupně dodávky elektřiny obnovovat," uvedla starostka. Na pitnou vodu si podle ní budou muset lidé ještě několik týdnů počkat. Záležet bude na tom, kdy se podaří vyčistit dvě prameniště a dva vrty, které obec vodou zásobují.

