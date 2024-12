Karlovy Vary čeká oprava rozvodů vřídelní vody, přípojky převede na hotely

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Karlovy Vary čeká v nejbližších letech rekonstrukce rozvodu vřídelní vody. Přípojky z hlavního rozvodu proto chce město ještě před tím převádět bezplatně na hotely, které léčivou vodu do svých lázeňských provozů odebírají. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bude oprava centrálního rozvodu už tak stát asi 300 milionů korun a město nemá prostředky na to, aby opravovalo i přípojky hotelů, řekla ČTK. Městská správa lázeňských zdrojů také začala jednat o zdražení vřídelní vody."Standardně už historicky v Karlových Varech bylo dáno to, že páteřní cesta vřídelní vody patřila magistrátu města, přípojky si budovaly hotely samy, nicméně je převedly na město Karlovy Vary. My v současné době budeme postupovat tak, že přípojky budeme darovacími smlouvami přivádět zpět na ty hotely. Jako první dochází k tomu, že přivádíme přípojku na hotel Richmond," uvedla Pfeffer Ferklová. Hotely pak budou mít povinnost se o přípojky starat.

S plány města hoteliéři počítají, zjistila ČTK. "U přípojek jde většinou jen o několik metrů potrubí od hlavního rozvodu, takže to pro nás nebude taková zátěž, a je logické, abychom se o přípojky starali sami," řekl ČTK předseda karlovarské pobočky Asociace hotelů a restaurací a ředitel hotelu Čajkovskij Jan Kronika.

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZAK) v Karlových Varech spravuje 4,3 kilometru potrubí, jímž se do lázeňských provozů rozvádí vřídelní voda z pramenů, kterou SPLZAK prodává. Opravy a výměny potřebuje prakticky vše, kromě kolektoru před hotelem Thermal. Za loňský rok lázně odebraly asi 82 500 krychlových metrů termominerální vody, která se používá k léčebným koupelím, ale využívá ji i například hotel Thermal v části bazénu. Tam, kde přípojky byly už v nepoužitelném stavu, musely hotely přejít na zásobování cisternami. To je příklad právě hotelu Richmond.

Dalším problémem je cena vřídelní vody. Zatímco ceny pitné vody během let stouply v Karlových Varech asi na 99 korun za krychlový metr (cena za vodné a stočné), vřídelní voda se prodává za 66 korun. Z využití vřídelní vody přitom lázeňské provozy mají zisk. Podle Pfeffer Ferklové by tak měla cena vřídelní vody stoupnout na 100 až 120 korun. Paradoxní je podle ní to, že zatímco na opravy rozvodů pitné a užitkové vody lze získat dotace, na rekonstrukci rozvodů vřídelní vody to možné není a město bude muset zajistit financování zřejmě z vlastních zdrojů.

I se zdražením vody ale hotely počítají. "Jednali jsme o tom už od pandemie covidu, ale tehdy ještě ke zdražení s ohledem na celkové problémy nedošlo. Nyní už jsme se s městem dohodli, že ke zdražení dojde. Ale chceme ještě vyjednat, jestli by nebylo možné zdražení rozprostřít do delšího časové období, třeba dvou let, aby navýšení ceny nebylo tak skokové," doplnil Kronika.

