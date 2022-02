Katar přiznal, že nedokáže Evropě nahradit případný výpadek ruského plynu

Zbyněk Šeděnka 2.2.2022 12:52

Taková zajímavost:

Maďarsko nakupuje z Ruska plyn zhruba pětkrát levněji, než ho máme my. A to jenom díky tomu, že s Ruskem mají dlouhodobou smlouvu. Moc by mě zajímalo, jak to vysvětlí vedení Eurosojuzu?

