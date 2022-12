Kdo povede Českou inspekci životního prostředí, by mohlo být známo do pátku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kdo povede Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) po odchodu končícího Erika Geusse, by mohlo být známo do konce tohoto pracovního týdne. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, které výběrová komise vyslechla 30. listopadu. Výsledky pohovorů a své hodnocení komise postoupila státní tajemnici Simeoně Zikmundové. Očekáváme, že výsledek výběrového řízení by měl být znám do konce týdne, sdělila ČTK mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Geuss vedl inspekci od konce roku 2014 na základě výběrového řízení vypsaného tehdejším ministrem životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Pozici pak o rok později obhájil v novém výběrovém řízení vypsaném podle služebního zákona. Proti byl tehdejší náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, podle kterého se neměl Geuss řízení vůbec účastnit, protože v té době nebyl státním úředníkem, jak stanovuje zákon. V březnu 2017 Geuss uspěl u Pražského městského soudu s napadením rozhodnutí Postráneckého.

Počátkem letošního října podal Geuss žádost odvolání z funkce k 7. prosinci. Záměr odstoupit do konce roku kvůli politickým tlakům, které cítí po předloňské otravě řeky Bečvy, avizoval Geuss v květnu. Trvá na tom, že inspekce při hledání příčin otravy řeky postupovala správně. V květnovém rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že svého nástupce by chtěl varovat především před byznysem s nebezpečnými odpady, který považuje za velký problém.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle inspekce kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Sněmovní vyšetřovací komise loni v září zveřejnila zprávu, v níž zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a ČIŽP. Tehdejší ministr Brabec i inspekce označili zprávu komise za zpolitizovanou.

Inspekce loni uložila podle výroční zprávy 1673 pravomocných pokut za 79,4 milionu korun. Proti předchozímu roku bylo pokut o téměř 370 méně a proti předcovidovému roku 2019 zhruba o 860 méně. Na poklesu kontrol i pokut se opět podle Geusse podepsala epidemie covidu-19. Počet havárií a mimořádných situací, které ČIŽP loni evidovala, meziročně stoupl o 142 na 457.

reklama